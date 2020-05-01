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    HaberlerOtomobil Haberleri Fiat 4 Mayıs'ta açıyor!
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    01.05.2020 - 11:55 |

    Fiat 4 Mayıs'ta açıyor!

    Corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya’da Fiat Chrysler Automobiles bayilerini ve servislerini kapatmıştı. Ancak Fiat’ın aldığı karar neticesinde servis ve bayiler 4 Mayıs’ta açılacak.

    Fiat 4 Mayıs'ta açıyor!

    Ekonomik durumun tekrar normale dönmesi için İtalya’da başlatılan bazı çalışmalara; FCA’da bayi ve servislerini, güvenlik ve sağlık önemleri alarak açıp destek olacak. FCA’nın İtalya’da bulunan tesislerinin birçoğu özel işletmeler tarafından yönetiliyor. Marka sadece ülkede bulunan büyük servis ve bayilere sahip.

    Dev grup bu hafta ticari araç üretimi yapılan Atessa’da faaliyete başlamıştı. Ayrıca Melfi ve Torino’da yer alan Mirafiori fabrikalarında da üretimler yavaşta olsa belirli önlemler alınarak başladı. Marka Melfi’de Jeep’in hibrit otomobillerini üretirken Torino’daki Mirafiori fabrikasında 500 modelinin elektrikli versiyonunu üretiyor.

    Magazin Haberleri Bülteni (1 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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