Ford'dan hibrit atağı!

Yeni Ford Transit Van Hibrit, Transit Custom Hibrit ve Tourneo Custom Hibrit, Yeni 2.0lt EcoBlue Hibrit dizel motor seçeneğiyle performanstan ödün vermeden %23’e varan yakıt tasarrufu vadederek ticari hayatın geleceğine yön veriyor.

Türkiye’nin ticari araç lideri Ford, müşterilerini geleceğe yön verecek, yenilikçi teknolojiler ile buluşturmaya devam ediyor. Ford ticari araç ailesinin sevilen üyeleri Transit, Tourneo Custom ve Transit Custom, segmentinin ilk ve tek hibrit modelleri ile %23’e varan oranlarda yakıt tasarrufu avantajı vadediyor. Ford’un Türkiye’de üretilen lider ticari modelleri; Transit Van Hibrit ve Transit Custom Van Hibrit yeni 2.0lt EcoBlue Hibrit 170 PS dizel motor ile sunulurken, Tourneo Custom Hibrit ise daha yüksek performans ve daha yüksek çekiş gücüne sahip EcoBlue Hibrit 185 PS versiyonu ile müşterilerini bekliyor.

Ford’un ticari araç modellerinde sunduğu yenilikçi Hibrit teknolojisinde, güçlü, verimli ve gelişmiş 2.0L EcoBlue dizel motora destek olan, ikincil bir güç kaynağı, 48 voltluk lityum iyon bir batarya bulunuyor. Bu batarya tek başına aracınızı harekete geçirmiyor, dizel motoru destekleyerek, yakıt tüketiminin düşmesine de yardımcı oluyor. Ayrıca düşük hızlarda sağlamış olduğu gelişmiş tork tepkisi ile daha keyifli ve verimli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Kullanıcısına verimli ve zahmetsiz sürüş deneyimi sunan, son teknoloji ürünü, gelişmiş EcoBlue Hibrit motorlar, şarj etmeye gerek kalmadan, iki yöntemle kendiliğinden şarj oluyor. Rejeneratif Fren özelliği elektrikli aracın bataryasının, frenleme anında oluşan ve boşa giden enerjiyi kullanarak şarj edilmesini sağlarken, motora entegre edilen jeneratör sayesinde de mekanik enerji elektriğe çevrilerek batarya şarj ediliyor. Segmentinde ilk ve tek olarak sunulan EcoBlue Hibrit motor, özellikle şehir trafiğindeki dur-kalk durumlarında ilave yakıt verimliliği sağlıyor. Trafik ışıklarında veya sıkışık trafikte durduğunuzda, bu teknoloji motoru otomatik olarak kapatabiliyor. Hareket etmeye hazır olduğunuzda ise sistem aracı yeniden çalıştırıyor. Yoğun şehir içi trafikte %10'a varan yakıt tasarrufu sağlayan Otomatik Start-Stop özelliği ise kullanıcıların yüksek verimlilik beklentilerini tamamıyla karşılıyor.

Akıllı Ticaretin Lideri Ford Transit Hibrit, %21’e varan yakıt tasarrufu avantajıyla yenilendi

Ford mühendisleri tarafından, ticari hayatın zorlu, pratiklik gerektiren şartlarına göre tasarlanan, segmentinde ilk kez sunulan hibrit teknolojisi ile Yeni Transit, 170PS 2.0lt EcoBlue Hibrit dizel motoru sayesinde şehir içi kullanımda %21’e varan yakıt tasarrufu vadediyor. Şehir içi kullanımda 6.8 lt/100 km, şehir dışı 6.5 lt/100km yakıt tüketimi* verilerine sahip bulunuyor. Trend donanım ile sunulan Yeni Transit Van Hibrit araçlara özel, daha verimli ve konforlu bir sürüş deneyimi için, elektrik destekli direksiyon, 8" dokunmatik ekran, hız kontrol sistemi ve geri görüş kamerası standart olarak sunuluyor.

Ödüllü Transit Custom Van Hibrit, en üst düzey konfor ve teknolojik özellikleriyle müşterileri bekliyor

Her zaman sağlamlığı, fonksiyonelliği ve güvenilirliği ile tanınan 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödüllü Transit Custom Van Hibrit, sunulan 170PS 2.0lt EcoBlue dizel motor hibrit versiyonları ile şehir içi kullanımda %17’e varan yakıt tasarrufu vadediyor. Şehir içi kullanımda 6.2 lt/100 km, şehir dışı 6.1 lt/100km yakıt tüketimi* verilerine sahip bulunuyor. Transit Van Hibrit araçlarında olduğu gibi hibrit versiyonla birlikte standart olarak gelen elektrik destekli direksiyon, hız kontrol sistemi, geri dönüş kamerası ve 8” dokunmatik ekranlı Ford SYNC 3 teknolojisi ile yolculuk sırasında Türkçe sesli komutlarla bağlantıda kalmanızı, bu sayede yolculuk sırasında ticari hayatın gerekliliklerinden de kopmamanızı sağlıyor. Ayrıca, Transit Custom’ın sınıfındaki diğer araçlara kıyasla en geniş yan yükleme kapı açıklığı ile elverişli ve yenilikçi yük alanı uzunluğu sayesinde, ön yolcu koltuklarının kullanılması engellenmeden 3-4 m uzunluğundaki yükler de taşınabiliyor.

Tourneo Custom Hibrit: 2.0lt EcoBlue Hibrit 185PS motor seçeneğiyle şehir içinde 5.9 lt/100 km yakıt tüketimi

Mükemmel malzeme kalitesi, titiz işçiliği ve dokuz kişilik yolcu taşıma kapasitesiyle 2.0 lt EcoBlue motorlu Ford Tourneo Custom Hibrit ise emisyon değerlerini düşürürken yakıt verimliliğini ve performansı maksimize ediyor. Tourneo Custom, dokuz yolcu ve yük taşırken daha yüksek performans ve daha yüksek çekiş gücü için 170PS versiyonun yanı sıra şimdi 415 Nm torka sahip yeni bir 185 PS hibrit versiyon ile de sunuluyor. 185PS 2.0 lt EcoBlue motorlu Hibrit Tourneo Custom, şehir içi kullanımda %23’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Şehir içi kullanımda 5.9 lt/100 km, şehir dışı 5.4 lt/100km yakıt tüketimi* verilerine sahip bulunuyor. Euro NCAP tarafından 5 yıldız ile ödüllendirilen Ford Tourneo Custom Hibrit, 30’un üzerinde koltuk konfigürasyonu ve ileri güvenlik paketiyle yolculukları keyfe dönüştürüyor.