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    HaberlerOtomobil Haberleri Hakan Ayaz’dan karantina yardımı!
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    29.04.2020 - 12:45 |

    Hakan Ayaz’dan karantina yardımı!

    İş adamı Hakan Ayaz, Corona virüs nedeniyle işinden olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyanları unutmadı.

    Hakan Ayaz’dan karantina yardımı!

    Son yıllarda yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Ayaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz, Corona virüs kapsamında ilan edilen karantinada ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

    Sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara bir destek de hayırsever iş adamı Ayaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz'dan geldi. İstanbul'un Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde belirlenmiş evlere gıda kolileri teslim edildi.

    Hakan Ayaz’dan karantina yardımı

    Ayrıca, çalışmayan için ise para yardımı yapıldı. İhtiyaç sahiplerinin maddi sıkıntı yaşamaması adına gıda kolisi yanı sıra 1000 TL olan zarflar da verildi.

    Daha önce de yaptığı yardımlarla adını duyuran başarılı iş adamı Hakan Ayaz yardımlarının devamının geleceğini belirtti.

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