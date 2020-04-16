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    HaberlerOtomobil Haberleri Honda 20 Nisan'da tekrar başlıyor!
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    16.04.2020 - 17:23 |

    Honda 20 Nisan'da tekrar başlıyor!

    Gebze Şekerpınar'da Civic Sedan üretimi yapan Honda, Corona virüs yüzünden ara verdiği üretimine 20 Nisan tarihinde tekrar başlayacağını duyurdu.

    Honda 20 Nisan'da tekrar başlıyor!

    Honda Türkiye, 23 Mart tarihinde ara verdiği üretime yeniden başlama tarihini açıkladı.

    Corona virüs salgını nedeniyle üretim faaliyetlerini askıya alan Japon üretici, Şekerpınar'daki fabrikanın kapılarını 20 Nisan'da açacağını bildirdi.

    Yapılan açıklamada, " Corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarını 23 Mart 2020 tarihinde geçici olarak askıya alan Honda Türkiye, gerekli tüm tedbirler alınarak 20 Nisan 2020 tarihinde Kocaeli Şekerpınar’daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacak" denildi.

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