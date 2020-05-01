BİST101.110-0.48EURO7.710.85USD7.020.54ALTIN378.14-0.27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Honda Jazz'a müthiş özellik!
    ABONE OL
    01.05.2020 - 12:01 |

    Honda Jazz'a müthiş özellik!

    Japon otomotiv devi Honda en bilinen modellerinden olan Jazz'a getirdiği özelliklerle ön plana çıkıyor. Honda Jazz’a gelen özellikler neler? İşte 2020 model Honda Jazz.

    Honda Jazz'a müthiş özellik!

    Honda, yeni nesil hava yastığı teknolojisini ilk olarak b-segment otomobili 2020 model Jazz'da tanıttı. Markanın ''e: HEV'' logosunu taşıyan ilk modeli olan 2020 Honda Jazz'ın, orta hava yastığını standart olarak sunduğu belirtildi.

    Yapılan açıklamaya göre, ön orta hava yastığı, sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılarak yolcu güvenliğini sağlıyor. 2020 nesil Jazz'daki 10 hava yastığından biri olduğu açıklanan ve sürücü koltuğunun sırtlığına monte edilen bu yeni hava yastığının, yandan çarpışma anında sürücü ile yolcu arasındaki doğrudan teması önlediği ve çarpma etkisinin azalttığı da verilen bilgiler arasında.

    Honda Jazza müthiş özellik

    Öte yandan, Honda’nın şirketi içi test sonuçlarına göre söz konusu yeni teknoloji sayesinde kafa yaralanmaları çarpışma tarafındaki yolcuda yüzde 85 ve diğer yolcuda yüzde 98 azaltabildiği de belirtiliyor.

    Yeni ön orta hava yastığına ek olarak, Honda 2020 Jazz'da sunulan sürücünün diz bölgesindeki SRS hava yastığının, bu bölgedeki yükleri azaltırken aynı zamanda tüm vücudun ileri hareketini baskılayarak baş ve göğüs bölgesi koruma performansının iyileştirilmesine katkıda bulunduğu kaydediliyor.

    Magazin Haberleri Bülteni (1 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

    Son dakika... Sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

    Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

    Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

    Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl sınıfta kalma var mı? 2020

    Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl sınıfta kalma var mı? 2020

    Sıradaki Haber