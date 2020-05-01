Honda Jazz'a müthiş özellik!

Honda, yeni nesil hava yastığı teknolojisini ilk olarak b-segment otomobili 2020 model Jazz'da tanıttı. Markanın ''e: HEV'' logosunu taşıyan ilk modeli olan 2020 Honda Jazz'ın, orta hava yastığını standart olarak sunduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, ön orta hava yastığı, sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılarak yolcu güvenliğini sağlıyor. 2020 nesil Jazz'daki 10 hava yastığından biri olduğu açıklanan ve sürücü koltuğunun sırtlığına monte edilen bu yeni hava yastığının, yandan çarpışma anında sürücü ile yolcu arasındaki doğrudan teması önlediği ve çarpma etkisinin azalttığı da verilen bilgiler arasında.

Öte yandan, Honda’nın şirketi içi test sonuçlarına göre söz konusu yeni teknoloji sayesinde kafa yaralanmaları çarpışma tarafındaki yolcuda yüzde 85 ve diğer yolcuda yüzde 98 azaltabildiği de belirtiliyor.

Yeni ön orta hava yastığına ek olarak, Honda 2020 Jazz'da sunulan sürücünün diz bölgesindeki SRS hava yastığının, bu bölgedeki yükleri azaltırken aynı zamanda tüm vücudun ileri hareketini baskılayarak baş ve göğüs bölgesi koruma performansının iyileştirilmesine katkıda bulunduğu kaydediliyor.