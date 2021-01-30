Honda PCX125 yenilendi

Honda’nın ilk kez 2010 yılında satışa sunduğu ve o günden bu yana Türkiye de dâhil olmak üzere tüm Avrupa pazarında toplamda 140 bin adetin üzerinde satış rakamını geride bırakan scooter segmentindeki temsilcisi PCX125, 2021 yılında yenilenen versiyonu ile yollara çıkıyor. Güvenilir, konforlu ve kompakt boyutlarıyla oldukça kıvrak bir sürüş sunan yeni Honda PCX125, ABS başta olmak üzere uzun süredir beklenen özelliklere kavuştu. Rahat ve destekli oturma pozisyonu, selenin altına gizlenen geniş bagajı ve ileri seviyede malzeme kalitesiyle segmentinde fark yaratacak olan yeni PCX125, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC), Kombine Fren Sistemi, Akıllı Anahtar Teknolojisi, CVT Şanzımanı, Start&Stop Sistemi, LED teknolojisine sahip ön ve arka farları, yenilenen LCD gösterge paneli ve USB Type-C Soketi gibi özellikleriyle de kullanıcılarına üst seviye bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Yüksek çekiş gücü ve düşük yakıt tüketimi sunan geliştirilmiş motor

Su soğutmalı tek silindirli dört zamanlı geliştirilmiş SOHC Smart Power Plus (eSP+) motor, kalkış ve ara hızlanma anlarında maksimum hız seviyesine ulaşılmasını sağlıyor. Yüksek çekiş gücü ve düşük yakıt tüketimini bir arada sunarak 8.750 d/d’da 9,2 kW güç üreten motor, 6500 d/d’da 11,8 Nm tork kullanıma sunuyor. Euro 5 uyumluluğu ile de çevreci bir yapı sergileyen yeni Honda PCX125, 8,1 litrelik deposu ile uzun menzil performansı sergiliyor.

Yenilenen güvenlik teknolojileri ile üst seviye sürüş deneyimi

Yeni Honda PCX125, ani fren yapıldığında tekerleklerin kilitlenmesini önlemek için geliştirilen ABS ile kaygan yol koşullarında dahi kızaklamayı engelleyerek güvenli bir duruş imkanı sunuyor. Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC), arka tekerleğin çekişini sürekli olarak kontrol ederek ön tekerlekle arasında herhangi bir fark olması durumunda yakıt enjeksiyonuna müdahale ederek kaymayı önlüyor. CVT şanzıman teknolojisi, motor devri, hız durumu ve yol şartlarına göre otomatik olarak ideal vites oranını ayarlıyor ve hareket halindeyken sürücünün tamamen yola odaklanmasına imkân tanıyor. Yeni PCX125’in sürüş güvenliğine önemli bir katkı sağlayan Kombine Fren Sistemi ise sadece bir tekere fren yapıldığında diğer tekere de basıncı ileterek güvenli ve kısa bir duruş mesafesi sağlıyor.

Teknolojinin son standartları yeni PCX125’te sunuluyor

Honda mühendisleri tarafından geliştirilen Akıllı Anahtar teknolojisi sayesinde anahtar cepteyken bile “Start” tuşuna basıldığından motosiklet hareket etmeye hazır hale geliyor. Böylece sürücü gaz kolunu çevirerek yola çıkabiliyor. Yeni PCX125’te sunulan Start&Stop Sistemi, frene 3 saniye boyunca basıldığında motoru otomatik olarak kapatmayı ve gaz koluna tekrar basıldığında ise motoru yeniden çalışır hale getirmeyi sağlıyor.

Yeni PCX125’e dinamik bir görünüm katan LED aydınlatmalar, sis gibi zorlu şartlarda bile yüksek bir ışık üreterek güvenli seyahat edilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca LED teknolojisi, sunduğu düşük enerji sarfiyatı sayesinde yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılmasına da katkı sağlıyor. Yenilenen LCD Gösterge Paneli, sürüş sırasında ihtiyaç duyulan devir ve hız gibi bilgilerin kolayca takip edilmesini sağlarken işlevselliği artırılmış USB Type-C soketi ise akıllı telefonların daha hızlı şarj edilebilmesine imkan tanıyor.

Yeni PCX125, modern ve şık tasarımı ile 4 farklı renkte yollara çıkıyor

Honda mühendisliği ile geliştirilen yeni PCX125, modern hatları, zarif kıvrımları, konforlu ve ideal yükseklikteki selesi ile şık bir tasarıma sahipken sele altına yerleştirilen 30 litrelik geniş bagajıyla da fonksiyonelliği bir arada sunuyor. Siyah, kırmızı, gri ve beyaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunan yeni PCX125, Şubat ayından itibaren satışa çıkıyor.