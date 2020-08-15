Hyperion XP-1 tek depo ile 1600 kilometre gidiyor!

Hyperion XP-1'in resmi tanıtımının pandemi dolayısıyla iptal edilen New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda yapılması planlanıyordu. Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi duran XP-1 tek bir hidrojen deposuyla 1600 kilometreden fazla menzile sahip.

Depolanan hidrojeni elektriğe dönüştüren otomobil saatte 355 kilometre hıza ulaşabiliyor. Süper otomobilin 0'dan 100'e hızlanması sadece 2.2 saniye sürüyor. Hyperion XP-1’in 2022’den itibaren 300 adet üretilmesi planlanıyor.

Hyperion’un kurucusu ve CEO’su Angelo Kafantaris, “Havacılık mühendisleri, evrendeki en bol ve hafif element olan hidrojenin avantajlarını uzun zamandır anlıyor ve şimdi tüketiciler XP-1’lerle bu avantajları deneyimleyebilecekler” dedi.

Kafantaris, “Bu yakıtın potansiyeli sınırsız ve enerji sektöründe devrim yapacak” şeklinde açıklama yaptı.