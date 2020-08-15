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    HaberlerOtomobil Haberleri Hyperion XP-1 tek depo ile 1600 kilometre gidiyor!
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    15.08.2020 - 14:38 |

    Hyperion XP-1 tek depo ile 1600 kilometre gidiyor!

    Amerika California merkezli Hyperion Motors, hidrojen yakıtlı yeni aracı XP-1 model süper otomobilini tanıttı.

    Hyperion XP-1 tek depo ile 1600 kilometre gidiyor!

    Hyperion XP-1'in resmi tanıtımının pandemi dolayısıyla iptal edilen New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda yapılması planlanıyordu. Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi duran XP-1 tek bir hidrojen deposuyla 1600 kilometreden fazla menzile sahip.

    Depolanan hidrojeni elektriğe dönüştüren otomobil saatte 355 kilometre hıza ulaşabiliyor. Süper otomobilin 0'dan 100'e hızlanması sadece 2.2 saniye sürüyor. Hyperion XP-1’in 2022’den itibaren 300 adet üretilmesi planlanıyor.

    Hyperion XP-1 tek depo ile 1600 kilometre gidiyor

    Hyperion’un kurucusu ve CEO’su Angelo Kafantaris, “Havacılık mühendisleri, evrendeki en bol ve hafif element olan hidrojenin avantajlarını uzun zamandır anlıyor ve şimdi tüketiciler XP-1’lerle bu avantajları deneyimleyebilecekler” dedi.

    Kafantaris, “Bu yakıtın potansiyeli sınırsız ve enerji sektöründe devrim yapacak” şeklinde açıklama yaptı.

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