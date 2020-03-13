13.03.2020 - 15:10 |
Hyundai Elantra yeni tasarımla geliyor
İlk defa 1990 yılında üretilen Hyundai Elantra 7. nesli ile otomobil dünyasına geri dönüyor. 17 Mart'ta dünya lansmanı yapılacak otomobil ilk kez yüzünü gösterdi. İşte yeni Hyundai Elantra.
1990 yılında beri dünyada 13.8 milyon adet satılan Elantra yeni nesli ile birlikte, 'Parametrik Dinamik' adı verilen tasarım kimliğine geçiyor. Aracın dünya lansmanının ise 17 Mart’ta Hollywood'da yapılacağı bildirildi.
Otomobilin yeni platformunun da Elantra’yı daha uzun, daha alçak ve daha geniş bir görünüme kavuşturduğu bilgisi verilirken, yeni tasarım dili birlikte ise araç üzerinde üç ana hattın bulunduğu ifade ediliyor.
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