Hyundai Elantra yeni tasarımla geliyor

1990 yılında beri dünyada 13.8 milyon adet satılan Elantra yeni nesli ile birlikte, 'Parametrik Dinamik' adı verilen tasarım kimliğine geçiyor. Aracın dünya lansmanının ise 17 Mart’ta Hollywood'da yapılacağı bildirildi.

Otomobilin yeni platformunun da Elantra’yı daha uzun, daha alçak ve daha geniş bir görünüme kavuşturduğu bilgisi verilirken, yeni tasarım dili birlikte ise araç üzerinde üç ana hattın bulunduğu ifade ediliyor.