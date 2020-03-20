Hyundai Elantra yenilendi!

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Hyundai, popüler kompakt sedan modeli Elantra’nın yeni versiyonunu gün yüzüne çıkardı. Toyota Corolla, Honda Civic ve Volkswagen Jetta gibi iddialı modellerle aynı ligde mücadele eden Hyundai, 2020 Elantra için hem tasarım hem de teknolojik altyapı anlamında selefine göre önemli bir iyileştirme aldı.

Zarif ve şık

Çok daha zarif ve şık bir tasarım diline sahip olan 2020 Elantra, büyük abisi Sonata’nın ayak izlerini takip ediyor. 25 mm’lik aks mesafesi ve 965 mm’lik arka diz mesafesi ile boyut anlamında segmentinin en iddialı modellerinden biri haline gelen 2020 Hyundai Elantra, hem sürücülere hem de yolculara konforlu bir kokpit deneyimi sunuyor.

Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan 8.0 inçlik bilgi eğlence sistemi ekranı yeni Hyundai Elantra'da alıcılara sunulmuş.

Otomatik acil durum freni, şerit takip asistanı, sürücü dikkat takip sistemi gibi güvenlik özellikleri ise standart olarak geliyor.

Hyundai 2020 Elantra’nın kalbinde yer alan 1.6 litre sıralı 4 silindirli hibrit motor, 141 beygir güce (104 kW) ve 265 Nm torka sahip. Hyundai 2020 Elantra’nın yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 4.7 litre.

Yılın ikinci yarısında Güney Kore ve ABD’de piyasaya sunulması planlanan Hyundai 2020 Elantra’nın daha sonra Avrupa ve Türkiye pazarında da yerini alması bekleniyor.