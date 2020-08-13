Hyundai Elentra N-LİNE sportif sedan modeli tanıtıldı

lantra N Line, nihayet resmi olarak tanıtıldı. Güncel versiyona göre daha sportif bir yapıda olan N Line versiyonu, alçak ve geniş gövdesiyle güçlü bir duruş sergiliyor. Elantra N Line, 1.6 litrelik GDI turboşarjlı benzinli motoruyla 201 beygir güç ve 265 Nm tork üretirken, altı ileri manuel veya yedi vitesli çift debriyajlı şanzıman (DCT) ile tercih edilebiliyor.

Bu teknik detaylara sahip olan motorun gücü yere daha doğru aktarılması için Elantra N-Line 18 inçlik özel jantlarla donatıldı. Ayrıca, yol tutuş performansı için sertliği artırılmış süspansiyonlar da Elantra'nın çeşitli mekanik iyileştirmelerinden bazıları.

Direksiyon arkasına yerleştirilen kulakçıklarla vites değişimleri manuel olarak yapılabilirken ayrıca araçta yer alan “Sürüş Modu” gibi sürücü odaklı özellikler, kullanıcısına etkileyici bir performans deneyimi sağlıyor. Kırmızı dikişli deri kaplı ve delikli N direksiyon simidi, deri destekli N spor koltuklar, metal materyallere ve deri kaplamaya sahip vites topuzu ve mat krom pedallar gibi iç tasarım öğeleri de Elantra'nın sportif tasarımını destekliyor.

Elantra'nın yeni nesil kademeli ön ızgarası, N Line logoları ve geometrik hatlarla desteklenmiş tamponu, araca daha agresif bir görünüm katıyor. Tamponda yer alan hava açıklıkları, aerodinamik performansı ve motor soğutmasını desteklerken, araca yüksek performanslı bir görüntü de katmış oluyor.

Elantra'nın ekonomik versiyonu olan Hybrid ise öncelikli olarak Kore’de satışa çıkacak ve daha sonra diğer pazarlarda da müşterilerin beğenisine sunulacak. Elantra Hybrid, 1.6 litrelik GDI Atkinson çevrime sahip, dört silindirli benzinli bir motorla donatılıyor. Mıknatıs teknolojisine sahip elektrik motoru, arka koltukların altına yerleştirilmiş 1,32 kWh kapasiteli lityum iyon polimer pil ile çalışıyor. Bu pil ile birlikte 32 kW güç sunan elektrik motoru, 1.6 litrelik GDI motor ile kombine edildiğinde toplamda 139 beygir güç ve 265 Nm tork sağlıyor. Yüksek verimli elektrik motoru, düşük hızlarda anlık tork sağlayan ve daha yüksek hızlarda da ekstra güç desteği sağlayan elektrikli bir sürüş moduna sahip.