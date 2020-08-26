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    26.08.2020 - 16:42 |

    Hyundai Kona yenileniyor!

    Hyundai Motor Company, B-SUV segmentindeki modeli olan KONA’nın yenilenmiş halinin ilk çizimlerini paylaştı.

    Hyundai Kona yenileniyor!

    Yeni Kona, bir önceki modele göre daha geniş bir duruşa ve daha şık bir görünüme sahip. Tasarımcılar tarafından köpekbalığından esinlenerek hazırlanan otomobil, yepyeni bir ön görünüme kavuşuyor.

    Konumu yükseltilmiş gündüz farları (DRL), araca sportif ve aynı zamanda sofistike bir stil kazandırıyor. Ön tarafta yer alan farlarla beraber, tampon ve yeni ızgara güçlü ve cesur görünümüne katkıda bulunuyor.

    Hyundai Kona yenileniyor

    Yeni Kona N Line, normal versiyona göre daha alçak bir görüntüye sahip. Bu duruşu destekleyen geniş hava girişleri ve daha agresif bir ön tampon, otomobile aerodinamik bir tasarım kazandırıyor. Sportif ambiyans, tamponun alt kısımlarında bulunan spoylerler ve ince hat şeklinde uzanan hava kanalları ile tamamlanıyor.

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