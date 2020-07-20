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    HaberlerOtomobil Haberleri Hyundai Kona yüz binden fazla sattı!
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    20.07.2020 - 17:13 |

    Hyundai Kona yüz binden fazla sattı!

    Hyundai, tamamen elektrikli B-SUV modeli KONA EV’den global olarak yüz bin adetten fazla sattı. Sadece iki yıl içinde bu önemli başarıya ulaşan Hyundai KONA, hızlı şarj özelliği ile öne çıkıyor. Hyundai, 2025 yılına kadar yılda 560 bin adet elektrikli araç satışı gerçekleştirmek istiyor.

    Hyundai Kona yüz binden fazla sattı!

    Hyundai Motor Company’nin dünya çapında ödüllü, tam elektrikli kompakt SUV'si olan KONA Electric, satışlarda 100.000 adeti aştı. Aynı zamanda dünyanın elektrikli ilk B-SUV modeli unvanına sahip olan KONA Electric, Mart 2018'de piyasaya sürülmesinden bu yana sınıfındaki öncü özelliklerle popüler olmayı başardı.

    KONA Electric, Amerika ve Avrupa pazarındaki güçlü rakiplerine karşılık, uzun sürüş menzili, hızlı şarj özelliği, güvenlik ve konfor donanımlarıyla dikkat çeken bir model.

    Birçok ülkede “Yılın Elektrikli Otomobili” ödülünü kazanan KONA Electric, full şarjla beraber 415 km yol gidebiliyor. Bununla beraber, LED farları, gündüz sürüş farları ve yeni tasarım öğeleriyle beraber elektrikli modellerde fark yaratabiliyor.

    Yüksek verimli elektrikli motoru sayesinde 201 beygir güç üretebilen araçta yüksek voltajlı 64 kWh iyon pil kullanılıyor. Birçok aktif ve pasif güvenlik sistemleriyle de donatılan otomobil, kablosuz telefon şarj sistemi, 10.25 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve Apple Carplay-Android Auto mobil özellikleriyle kullanıcısına üstün bir konfor vaad ediyor.

     

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