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    HaberlerOtomobil Haberleri Hyundai logosunu değiştirdi
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    07.04.2020 - 16:38 |

    Hyundai logosunu değiştirdi

    Mercedes, Volkswagen ve Audi sonrasında dev isimlerden Hyundai de Corona virüs karşısında sosyal mesafe vurgusu yapmak adına logosunu güncelledi.

    Hyundai logosunu değiştirdi

    Hyundai firması Corona virüsle mücadele kapsamında logosunu değiştirme kararı aldı. Firma, yaptığı açıklamada orijinal logosunda iki kişinin el ele sıkışmasının resmedildiğini açıklıyor. Yani logoda esasen firma adının baş harfi yani “H” hedeflenmiyor.

    Dev otomobil firması, Corona virüs nedeniyle kesinlikle ele ele sıkışmamamız gereken şu günlerde sosyal mesafe kuralını logosundaki elleri birbirinden ayırarak gösteriyor.

    Hyundai logosunu değiştirdi

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