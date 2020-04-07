Hyundai logosunu değiştirdi

Hyundai firması Corona virüsle mücadele kapsamında logosunu değiştirme kararı aldı. Firma, yaptığı açıklamada orijinal logosunda iki kişinin el ele sıkışmasının resmedildiğini açıklıyor. Yani logoda esasen firma adının baş harfi yani “H” hedeflenmiyor.

Dev otomobil firması, Corona virüs nedeniyle kesinlikle ele ele sıkışmamamız gereken şu günlerde sosyal mesafe kuralını logosundaki elleri birbirinden ayırarak gösteriyor.