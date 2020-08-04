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    HaberlerOtomobil Haberleri Hyundai Tucson'a yeni donanım!
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    04.08.2020 - 14:14 |

    Hyundai Tucson'a yeni donanım!

    Hyundai’nin popüler SUV’si Tucson’a Hyundai Tucson Power Edition adı verilen yeni bir donanım seviyesi eklendi. Hyundai Tucson’a gelen Hyundai Tucson Power hangi yenilikleri sunacak?

    Hyundai Tucson'a yeni donanım!

    Geçtiğimiz haftalarda 'Smart' isimli yeni donanım seviyesine kavuşan Kona’nın ardından Hyundai’nin popüler SUV’u Tucson’a da yeni bir donanım seviyesi eklendi.

    Hyundai Tucson Power Edition adı verilen versiyon, yalnızca 1.6 litre benzinli T-GDI motorla satışa sunuldu. Modelin en güçlü ve en performanslı motoru olan 177 beygirlik turbo benzinli üniteye sahip olan Hyundai Tucson Power Edition’ın fiyatı 243.700 TL olarak belirlenmiş.

    Söz konusu versiyon, 4x2 çekiş sistemi ve 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla donatılmış. Power Edition donanım seviyesi, C-SUV segmentinde artan benzinli motor talebini karşılayabilmek adına geliştirilmiş.

    Hyundai Tucson Power Edition’da 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar, elektrikli açılır panoramik cam tavan ve 7 inç dokunmatik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi göze çarpan özellikler arasında. Yeni versiyon ile ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, 2.000 adeti benzinli versiyon olmak üzere son 5 ayda toplam 8.000 adet Tucson satmayı hedeflediklerini belirtti.

     

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