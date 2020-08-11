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    HaberlerOtomobil Haberleri Hyundai'den 'elektrikli araç' hamlesi
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    11.08.2020 - 16:43 |

    Hyundai'den 'elektrikli araç' hamlesi

    Elektrikli otomobillere ağırlık veren firmalardan birisi de Hyundai. Yeni elektrikli araç hamlesini yaparken bir başka marka daha oluşturuyor. Hyundai, hibrit modeli Ioniq'in ismini elektrikli otomobil markası haline getirdiğini açıkladı. Koreli üretici, Ioniq markası ile 2025 yılına kadar dünyanın en büyük üçüncü elektrikli otomobil markası olmayı hedeflediğini de duyurdu. Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, elektrikli otomobil konusunda gelecek planını açıkladı.

    Hyundai'den 'elektrikli araç' hamlesi

    Markanın geçmiş yıllarda tanıttığı hibrit modeli Ioniq'in ismini yeni bir elektrikli otomobil markası olarak tanıtan Koreli üretici, 2025 yılına kadar dünyanın en büyük üçüncü elektrikli otomobil markası olmayı hedeflediğini duyurdu.

    Hyundai'nin, Ioniq markası 2025 yılına kadar elektrikli otomobil pazarından yüzde 10 pay almak istediği de verilen bilgiler arasında.

    Volkswagen ve General Motors, elektrikli otomobil yarışında Hyundai'nin en büyük geleneksel rakipleri arasında yer alıyor.

    Öyle ki, her iki üreticinin de elektrikli otomobil teknolojilerine milyar dolarlar harcadığı biliniyor.

    2021 yılında Hyundai'nin 3 adet Ioniq modeli tanıtacağı belirtiliyor. 2024 yılında ise, markanın büyük boy bir elektrikli SUV'u piyasaya süreceği edinilen bilgiler arasında.

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