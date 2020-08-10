Hyundai'ye 'mobilite' ödülü

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) Yeşil Ulaşım Bölümü tarafından 2019 yılında verilmeye başlanan ödüller, mobilite açısından geleceğe yön veren konsept araçlara özel bir anlam yüklüyor.

FMOTY, hidrojenle çalışan yakıt hücreli kamyon konsepti HDC-6 NEPTUNE’ü ''Kamu ve Ticari'' kategorisinde, e-scooter’ı ise ''Kişisel'' kategorisinde ödüllendirdi.

Ödüller, 11 ülkeden en iyi otomotiv gazetecileri de dahil olmak üzere toplam 16 jüri üyesinin oylarıyla veriliyor. Hyundai, birçoğu uluslararası otomobil fuarlarında tanıtılan toplam 71 konsept arasından üç kategoride değerlendirildi.

Geçtiğimiz Kasım ayında Kuzey Amerika Ticari Araç Fuarı’nda tanıtılan HDC-6 NEPTUNE, 1930’ların ikonik Art Deco demiryolu trenlerinden ilham alınarak tasarlandı.

2017 yılında Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) tanıtılan e-scooter ise gelecekteki araçlar için iyi bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Adından da anlaşılacağı gibi elektrikli scooter, araçlara entegre edilecek ve hareketliliğini sağlamak için kendi kendini şarj edebilecek.