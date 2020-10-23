ID.3’e Euro NCAP’ten beş yıldız aldı

ID.3, Avrupa’da satışa sunulan otomobillerin tasarımlarını, teknik yapılarını ve güvenlik performanslarını, çarpışma testleri sonrasında titiz biçimde denetleyen bağımsız güvenlik kuruluşu Euro NCAP tarafından 5 yıldızla ödüllendirildi. Böylece, yüksek güvenlik sistemlerini tüm modellerinde ön planda tutan ve MEB konseptinin de en önemli parçası haline getiren Volkswagen, ilk tam elektrikli modeli ID.3’te çalışmalarının karşılığını aldı.

ID.3, ön ve yan darbe, boyun darbesi, otomobilden çıkarma gibi önlemlerin incelendiği “Yetişkin Yolcu Güvenliği” kategorisinde yüzde 87 ile derecelendirildi. Model, “Çocuk Yolcu Güvenliği” kategorisinde ise yüzde 86 gibi oldukça yüksek bir derece elde etti. Değerlendirmede, önden veya yandan bir çarpma durumunda, çocuk koltuğu sistemlerinin sağladığı koruma, çeşitli boyut ve kategorilerdeki çocuk koltuklarının otomobile yerleştirilme seçenekleri ve çocukların güvenli taşınması için sunduğu donanımlar olmak üzere üç önemli konu dikkate alındı.

Üretici firmaların bisikletliler, yayalar gibi yol kullanıcılarını korumaya yönelik AEB (Otonom Acil Fren) koruma sistemlerinin titizlikle ele alındığı değerlendirmede, ID.3, Euro NCAP denetçileri tarafından en yüksek puanı almayı başardı.

ID.3’ün tüm donanım seviyelerinde Şerit Takip Asistanı "Lane Assist" ve Ön Bölge Asistanı “Front Assist” gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor. Volkswagen’de ilk kez sunulan ön koltuklar için merkez hava yastığı sayesinde yandan bir çarpışma meydana geldiğinde sürücü ve ön yolcu arasındaki muhtemel kafa çarpışmalarını engelleniyor. ID.3’te opsiyonel olarak sunulan donanımlar arasında 0-160 km/s hızları arasında yarı otonom sürüş imkânı sağlayan “Travel Assist ACC - Adaptif Hız Sabitleyici, Trafikte Sürüş Asistanı “Traffic Jam Assist”, Acil Durum Asistanı "Emergency Assist" , Kör Nokta Uyarı sistemine sahip Geri Görüş Kamerası ve Park Asistanı “Park Assist” gibi yenilikçi sürüş ve güvenlik sistemleri bulunuyor.