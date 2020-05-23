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    HaberlerOtomobil Haberleri İki fabrikayı yeniden kapattı!
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    23.05.2020 - 11:02 |

    İki fabrikayı yeniden kapattı!

    Salgın nedeniyle üretim faaliyetlerine 1 aydan fazla ara veren ve önceki hafta fabrikalarının kapılarını yeniden açan Ford, ABD'deki iki tesisinin kapılarını geçici olarak kapattığını duyurdu. Ford'un kapanan Dearborn fabrikasında ABD'nin en çok satılan aracı F-150 pickup üretilirken, üretime ara verilen diğer bir tesis olan Chicago fabrikasındaki bantlardan ise Ford Explorer ve Lincoln Aviator SUV modelleri iniyor.

    İki fabrikayı yeniden kapattı!

    ABD'li otomotiv üreticisi Ford, kendi ülkesindeki 2 fabrikasında üretime yeniden ara verdiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Dearborn fabrikasının bir işçide koronavirüse rastlanılması sonucu kapatıldığı, Chicago tesisinin ise parça tedarik sorunları nedeniyle üretime ara verdiği bildirildi.

    Ford'un Dearborn fabrikasında ABD'nin en çok satılan aracı F-150 pickup üretiliyor. Chicago fabrikasındaki bantlardan ise Ford Explorer ve Lincoln Aviator SUV modelleri iniyor.

    Ford'un dahil olduğu otomotiv markaları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 aydan fazladır üretim faaliyetlerine ara vermişti. Avrupa'daki tesisler Mayıs ayının ilk haftasında açılmaya başlarken, salgının daha etkili olduğu ABD'de otomotiv üretimi kısıtlı olarak geçtiğimiz hafta başlamıştı.

    Ford'un aksine ülkenin diğer büyük otomotiv üreticilerinden General Motors ve Fiat Chrysler Automobiles, fabrikalarında üretimi engelleyecek bir durum yaşanmadığını belirtiyor.

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