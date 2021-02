İki spor otomobile veda ediyor

Elise ve Lotus'un geçmişinden bazı ikonik renk şemalarına geri dönerek, hem Elise Sport 240 hem de Elise Cup 250 için yeni bir renk seçimi tanıtıldı. İki otomobilde de ortak olan en büyük değişiklik, biri geleneksel kadran setine sahip, diğeri dijital hız okumalı yarış arabası tarzı ve motor hız çubuğu olmak üzere iki ekran seçeneğiyle tamamen yeni TFT dijital gösterge panelinin yer alıyor olması. Direksiyon simidi deri ve alcantara kaplama ile yeni bir tasarıma sahip. Daha uzun sürücüler için daha iyi bacak açıklığı oluşturmak ve giriş-çıkışa yardımcı olmak için düz bir taban sunuyor. Her otomobil bir Final Edition üretim plakası, yeni koltuk döşemesi ve dikiş desenleriyle birlikte geliyor.

Lotus Elise Sport 240 Final Edition

Elise Sport 240 Final Edition, revize edilmiş bir kalibrasyonda fazladan 23 bg kazanır ve böylece Sport 220'nin yerini alır. 240 bg ve 244 Nm tork sağlayan motor, çarpıcı gerçek performansı ve sınıfında lider verimlilik sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. 0-60mph sprint, ton başına 260bhp'lik güç-ağırlık oranı sayesinde 4,1 saniyede tamamlanıyor. 177 g/km CO2 emisyonu, sunulan performans için son derece düşük.

Otomobil, standart olarak 10 kollu Antrasit hafif dövme alaşım jantlarla birlikte gelir (6J x 16 ”ön ve 8J x 17” arka). Elise Sport 220'nin tekerleklerinden 0,5 kg daha hafifler ve Yokohama V105 lastiklerle (195/50 R16 ön ve 225/45 R17 arka).

Eşik kapakları ve motor kapağı, lityum iyon pil ve hafif polikarbonat arka cam dahil olmak üzere çok çeşitli isteğe bağlı karbon fiber panellerle daha fazla ağırlık tasarrufu sağlanabilir. Seçilen tüm hafif seçeneklerle Elise Sport 240'ın ağırlığı 922kg'dan 898kg'a düşüyor.

Lotus Elise Cup 250 Final Edition

Elise Cup 250’nin performansının anahtarı, gücü ve hafifliği ile bağlantılı aerodinamik ve bastırma kuvvetidir. Ön ayırıcı, arka kanat, arka difüzör ve yan zemin genişletme gibi aerodinamik olarak optimize edilmiş bileşenlerle, bu Final Edition otomobil 100 mil/saat'te 66 kg bastırma kuvveti ve 154 mil/saat maksimum hızda 155 kg bastırma kuvveti üretiyor.

Araba, Yokohama A052 lastiklerle (195/50 R16 ön ve 225/45 R17 arka) yeni 10 kollu Elmas Kesim ultra hafif M Sport dövme jantlarla (7J x 16 "ön ve 8J x 17" arka) ayakkabılı. Kapsamlı standart donanım listesi, mevcut aerodinamik bastırma kuvvetini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak ve efsanevi Elise yol tutuşunu korurken tutuşu artırmak için Bilstein spor amortisörleri ve ayarlanabilir viraj demirlerini içeriyor. Ayrıca standart olarak hafif bir lityum iyon pil ve polikarbonat arka cam da bulunuyor.

Elise Sport 240 Final Edition'da olduğu gibi diğer hafif karbon fiber seçenekleri de mevcut olup, kütleyi sadece 931 kg'lık boş bir ağırlığa indirgiyor.

Lotus Exige Final Edition

Exige serisi, son üretim yılında üç yeni modelle kutluyor. Exige Sport 390, Exige Sport 420 ve Exige Cup 430.

Hepsi 3.5 litrelik süper şarjlı V6' ile güçlendirilmiştir. Hepsinde hala ortak olan Elise'de bahsedilen aynı ekipman: eşi görülmemiş dijital gösterge paneli (TFT), yeni direksiyon simidi, yeni kaplamalı koltuklar ve "Final Edition" plakasıdır. Elise Final Edition serisi gibi, Exige de tarihindeki önemli arabaları temsil eden bir dizi yeni renkte mevcut. Renkler aynı zamanda modelin geçmişini de ifade eder ; Metalik Beyaz ve Metalik Turuncu.

Lotus Exige Sport 390

Yeni Exige Sport 390, eski Exige Sport 350'nin yerini alıyor. 47bhp'lik güç artışı, 397bhp ve 420Nm üretmek için şarj soğutmalı Edelbrock süperşarjına bağlı revize edilmiş bir kalibrasyondan geliyor. 1,138 kg'lık hafif bir ağırlığa sahip olan Exige Sport 390, 172mph'lik azami hıza ulaşmadan önce sadece 3,7 saniyede 60mph'ye çıkıyor.

Gelişmiş aerodinamikler dikkatli bir şekilde dengelenmiştir ve en yüksek hızda toplam 115 kg olmak üzere arkada 70 kg ve önde 45 kg bastırma kuvveti oluşturur. Bu gücü yola koymak için Exige Sport 390, 10 kollu gümüş hafif dövme alaşım jantlara (7,5J x 17 ”ön ve 10J x 18” arka) ve Michelin PS4 lastiklere (205/45 ZR17 ön ve 265/35) sahiptir. ZR18 arka).

Lotus Exige Sport 420 Final Edition

Exige Sport 420 Final Edition, fazladan bir 10hp kazanır ve giden Sport 410'un yerini alır. Bu, mevcut en hızlı Exige'dir, 180mph'de tepesi, 0-60mph 3,3 saniyede tamamlanır. 1,110 kg ve 420 bg'lik hafif ağırlığı (ton başına 378 bg'lik bir güç verir) ve süper şarjlı ve şarj soğutmalı V6 motordan 427 Nm, düz bir tork eğrisi ve maksimum devirlere ulaşılabilen maksimum güç ile Exige, sınıfının en eksiksiz sürüş arabası.

Standart ekipmanların listesi etkileyicidir. Ön ve arka Eibach viraj demirleri ayarlanabilir ve üç yönlü ayarlanabilir Nitron amortisörler farklı yüksek ve düşük hızlı sıkıştırma ayarlarına izin veriyor. Araba, Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerle (215/45 ZR17 ön ve 285/30 ZR18 arka) 10 kollu Antrasit hafif dövme alaşım jantlar (7,5J x 17 "ön, 10J x 18" arka) kullanıyor. Durdurma gücü, dövme, dört pistonlu kaliperler ve iki parçalı J-kancalı fren disklerine sahip AP Racing frenlerinden geliyor. Daha yüksek termal kapasite ve iyileştirilmiş kapanış ile bu diskler, daha tutarlı pedal hissi ve daha büyük, solmaz performans için iyileştirilmiş döküntü temizleme ve azaltılmış titreşim sunuyor.

Lotus Exige Cup 430 Final Edition

Tutarlı bir 430bhp için şarjlı soğutulmuş ve 171 kg bastırma kuvveti üretme kapasitesine sahip olan bu, hepsine hükmedecek yol ve palet aracı. Radikal aero paketi gösteriş için değil; Exige Cup 430, 100mph'de Exige Sport 390'ın 170mph'de yaptığı kadar bastırma kuvveti üretiyor. Yalnızca 1.110 kg ağırlığındaki güç-ağırlık oranı ton başına şaşırtıcı 387 bg'ye ulaşır. 2,600rpm'den 440Nm tork ile 0-60mph, 174mph'lik azami hıza giderken 3,2 saniyede tamamlıyor. Önde 76 kg ve arkada 95 kg daha üreten otomobil ile tüm hızlarda bastırma kuvveti dengeleniyor ve toplam 171 kg veriyor.

Exige Cup 430 ile ilgili her şey ister yolda ister pistte olsun performansa odaklanmış. Her otomobilde ön ayırıcı, ön erişim paneli, tavan, difüzör çevresi, genişletilmiş hava giriş yan bölmeleri, tek parça bagaj kapağı ve yarıştan türetilmiş arka kanat dahil olmak üzere motor sporları sınıfı karbon fiber paneller geliyor. Dirsek yönlendirmeyi artırmak için revize edilmiş direksiyon kolu geometrisine ek olarak, kullanım özellikleri, standart olarak bulunan Nitron üç yönlü ayarlanabilir amortisörler (yüksek ve düşük hızda sıkıştırma artı geri tepme ayarı) ve Eibach ayarlanabilir ön ve arka viraj denge çubukları aracılığıyla değiştirilebiliyor. Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikleri (215/45 ZR17 ön ve 285/30 ZR18 arka) ultra hafif 10 kollu elmas kesim hafif dövme alaşım jantlara (7,5J x 17 "ön, 10J x 18" arka) takılmıştır. Frenleme, dövme, dört pistonlu AP Racing fren kaliperleri ve daha yüksek termal kapasiteli iki parçalı J-kancalı fren diskleri ile sağlanıyor. Sistem, her turda tutarlı pedal hissi ve solmayan durma gücü turu sunarak iyileştirilmiş kapanış ve azaltılmış titreşim sağlamak üzere tasarlanmış.

Standart olarak sunulan yüksek akışlı titanyum egzoz sistemi ile Cup 430, başka hiçbir süper otomobilin hızına benzemiyor. Doğrudan ECU'ya bağlı motor sporlarından türetilen değişken çekiş kontrolü, dev tork dalgalanmasını yöneterek viraj çıkışında çekişi en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur. Direksiyon kolonunda bulunan altı konumlu bir döner anahtarla kontrol edilir. Yalnızca ESP denge kontrolü kapalıyken aktif, gösterge panelinde önceden ayarlanmış beş çekiş seviyesi görüntülenir.

Lotus Elise, Exige ve Evora'nın üretimi bu yılın sonlarında sona erdiğinde, nihai birleşik üretim toplamı 55.000 otomobil bölgesinde olacak. 1948'deki ilk Lotus'dan bu yana Lotus'un toplam yol otomobili üretiminin yarısından fazlasını oluşturuyorlar.