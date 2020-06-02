İkinci el araç ticaretinde online satış dönemi

COVID-19 salgını da internet üzerinden alışverişlere olan ilgiyi arttırdı. Online alışverişin en çok arttığı sektörlerden biriyse otomotiv sektörü oldu. 2020 yılının ilk dört aylık döneminde ikinci el online araç satışı geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 3 artarak 581 bin 879 adet oldu. İkinci el araç satışlarının arttığı bu dönemde ekspertizler de online randevu sistemine geçerek değişen satın alma alışkanlıklarına ayak uydurmayı hedefliyor.

TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, salgının sona ermesiyle birlikte alışkanlıkların ve özellikle alışveriş yöntemlerinin kalıcı olarak değişeceğini belirterek, ‘’Bugüne kadar hiç online alışveriş yapmamış kitlenin %9’luk kısmı alışverişlerini online olarak yapmaya başladı. Bu dönemde kullanmaya alıştığımız ve aslında fiyat karşılaştırılmasının daha kolay olduğu, zamandan da tasarruf etmemizi sağlayan internet sitelerinin ve uygulamaların hayatımızda daha çok yer alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz ‘’ diye konuştu.

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, birçok sektör gibi ikinci el araç sektörünün de dijitalleşme yolunda önemli mesafe kat ettiğine dikkati çeken Ayözger, " Online satış kanallarında tartışılmaz bir hareketlenme var. Ayrıca, yükselen kur ve vergiler sebebiyle sıfır km otomobil pazarında yaşanan daralma, online platformlarda ikinci el araç ticaretiyle ilgilenen firmaların sayısını da arttırmaktadır. Bu artışta önemli payı olan online ihale ve satış platformlarından da bahsetmek gerekir. Dijitalleşme sürecine hızla adapte olan tüketicinin; sayıları hızla artan, profesyonel ve güvenilir online satış platformları sayesinde ikinci el araç satın alırken aklındaki soru işaretleri tamamen ortadan kalkmaktadır " dedi.

Güven ve şeffaflık tüm sektörlerde olduğu gibi ikinci el araç satın almada da en önemli faktörlerin başında gelirken, alışveriş online yapıldığında ise vazgeçilmez bir unsur olmaktadır.

Ayözger, online satış ve ihale portallarının ikinci el araç sektöründeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti: ‘’ Online satış ve ihale portallarını daha güvenilir hale getiren ve şeffaflaşmasını sağlayan en önemli etken bu portallarda ilgili araca ait yayınlanan ikinci el araç ekspertiz raporudur. Tüketici bu rapor sayesinde, aracın mevcut durumunu tüm detaylarıyla , zamandan da tasarruf ederek inceleme imkanına sahip olur. ‘’