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    HaberlerOtomobil Haberleri İngiltere'den Renault ve Nissan'a şok iddia!
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    24.06.2020 - 16:57 |

    İngiltere'den Renault ve Nissan'a şok iddia!

    İngiltere, otomotiv devleri Renault ve Nissan hakkında dava açmaya hazırlanıyor. Peki, Renault ve Nissan için bu şok dava nereden çıktı? İşte detaylar…

    İngiltere'den Renault ve Nissan'a şok iddia!

    Londra tabanlı Harcus Parker isimli hukuk firması, Renault ve Nissan'a emisyon kurallarını çiğnedikleri gerekçesiyle dava açacağını duyurdu.

    Şirketin iddialarına göre 100 bin adet 1.2 litrelik benzinli motora sahip Nissan Qashqai, emisyon kurallarını çiğniyor.

    Ayrıca firmanın araştırmalarına göre 700 bin adet Renault dizel araç ve 500 bin Nissan modeli, daha önce Volkswagen'den hatırlayacağımız gibi emisyon azaltan yasa dışı cihazları kullanıyor.

    Hile yapılan modeller

    Nissan tarafında bahsi geçen modeller Qashqai, Note, Juke ve X-Trail olurken; Renault'da da Clio, Espace, Captur, Megane ve Scenic gibi modeller karşımıza çıkıyor.

    Hükumet markalarla anlaşmaya çalışıyor

    Hukuk firması, Autocar'a verdiği röportajda İngiliz hükümetinin bu duruma karşı koymaya çalışmadığını ve markalar ile anlaşmayı seçtiğini iddia ediyor.

    Firma, Ulaştırma Bakanlığı'nın daha önce açıklamadığı belgeler sayesinde bu bilgilere ulaştıklarını da belirtiyor.

    Davanın detaylarına göre İngiliz hükümeti, Renault ve Nissan'ı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamamış.

    2017 yılında Bakanlıktan Nissan'a giden bildiride, Nissan Qashqai'nin emisyon standartlarına uygun olmadığı ibaresine rastlandığı ifade ediliyor.

    Eğer hukuk firmasının iddiaları doğruysa, Renault ve Nissan'ı zorlu dönemler bekleyecek.

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