İşte BMW M5!

Yaklaşık iki hafta öncesinde makyajlanan dinamikleriyle karşımıza çıkartılan BMW 5 Serisi için geride sadece tek bir eksik parça kaldı.

Standart versiyonların tanıtımının ardından ipucu niteliğindeki paylaşımlarla bazı parçalarını göstermeye başlayan yeni BMW M5, tasarım ve performans dinamiklerindeki beklentilerle bir süredir gündemde.

Aracın tanıtım etkinliğinin bu hafta düzenlenmesi beklenirken, sahneye çıkmadan önce görüntüler sosyal medyada karşımıza çıktı.

Anında tanınabilir görünen model, standart 5 Serisi'nin ayak izlerini takip ediyor ve gündüz farları ile yeniden şekillendirilmiş çizgileri barındırıyor.

Hava girişleri daha kaslı bir görünüm için siyah renkle bezenen M5'te kataloğa eklenecek olan yeni jant seçeneklerinden birisini de görme şansına erişiyoruz.

Yeni BMW M5, 6.000 devir/dakikada 600 beygir güç üretirken, Yeni BMW M5'e göre yere 7 milimetre daha yakın olan Yeni BMW M5 Competition ise 625 HP güç üretiyor. Yeni BMW M5, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.4 saniyede ulaşırken, Yeni BMW M5 Competition ise 3.3 saniye gibi bir sürede 0'dan 100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. Her iki model de ürettikleri 750 Nm'lik torklarıyla sürücülere dudak uçuklatan bir performans sunuyor.

Otomobili dışarıdan gördüğünüzde ise yeniden tasarlanan farlar ve stoplar hemen dikkatinizi çekiyor. Ayrıca tek parça olan ve markanın imzası diye adlandırılan böbrekler de dikkat çekiyor. Buna ek olarak, Yeni BMW M5'e özgü ikiz egzoz çıkışları otomobilin gücüne dair ipuçları verirken, büyük arka difüzör arka tasarımı tamamlıyor.