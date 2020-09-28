İşte yeni Hyundai i30 N

Markanın motorsporları departmanı olan N departmanı, ilk modeli olan i30 N’i yeniledi. İlk defa 2017 yılında piyasaya çıkan otomobil 25 bin adetten fazla satıldı. Önceki versiyonda da olduğu gibi Yeni i30 N, hem hatchback hem de fastback gövde tiplerinde satışa sunuluyor.

Makyajla birlikte otomobilin ön tamponuna N logosu yerleştirilmiş. Markanın yeni nesil tasarımlarında karşımıza sıklıkla çıkan V şekilli gündüz farları (DRL), Yeni i30 N'in de en önemli değişikliği. Plastik gövde parçaları, aerodinamik marşpiyeler, normal bir 19 inç janttan 14.4 kg daha hafif olan 19 inç N jantlar, kırmızı N fren kaliperleri, arka tampon difüzörü ve tavan spoyleri, yere basma kuvvetini ve yol tutuşunu artırırken aynı zamanda aracın dış tasarımındaki en önemli detaylar olarak dikkat çekiyor.

İç mekanda ise analog göstergeler dikkat çekerken, motor yağı sıcaklığına göre değişen aktif LED paneli ve yine sürücüye vites değiştirmesi için en iyi zamanı gösteren LED ışık barı gibi özellikler içeriyor.

Yeni i30 N, ilk kez hafif ve yüksek performanslı N koltuk seçeneğiyle geliyor. Bu monoform spor koltuklar, standart koltuklardan 2,2 kg daha hafif. Belirgin bel ve yan destekleriyle iyi bir yanal destek sunarken aynı zamanda birinci sınıf deri ve Alcantara malzemelerden üretilmiş.

Otomobilin motor kaputunun altında ise 2 litrelik 280 beygir güç ve 392 Nm tork üreten, turbo beslemeli motor yer alıyor. Bu motorun ayıca 250 beygir güç üreten bir diğer versiyonu da mevcut. Aktif ve pasif güvenlik donanımlarının yanı sıra, tork ve turbo basıncı gibi anlık sürüş özelliklerini ortaya yerleştirilen ekrandan takip edebiliyorlar. Üç farklı sürüşü modunu ve egzoz sesini değiştirebilen sürücüler ayrıca kablosuz şarj sistemi, Apple Car Play ve Android Auto gibi özelliklerle de multimedya keyfinin tadını çıkarabiliyorlar.