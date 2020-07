İşte Yeni Land Rover Defender!

Yeni Land Rover Defender’ın Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik: “Land Rover’ın bugüne kadar ürettiği en yetenekli 4x4 modeli olan Yeni Land Rover Defender, 70 yılı aşkın tarihinde yeni bir dönem açıyor. Yepyeni teknolojilerle geliştirilen, arazi özellikleriyle geçmişin izlerine sadık kalan ve aynı zamanda şehir kullanımı için de benzersiz özellikler sunan Land Rover’ın bu efsanevi modeli, dünyaya şeklini vermek için aramıza geri döndü.”dedi.

Fonksiyonelliği ve sağlamlığıyla segmentinin referans modeli

Land Rover’ın Ekstrem Test prosedürlerine dayanabilecek şekilde tasarlanan ve işlevsel D7x mimarisi üzerinden yükselen Yeni Land Rover Defender’ın bu yeni platformu, en yeni elektrikli güç aktarma organlarını desteklerken, tamamen bağımsız havalı süspansiyon için mükemmel bir zemin hazırlıyor. Yeni Defender 110, opsiyonel olarak sunulan 5 + 2 oturma konfigürasyonu ile kalabalık seyahat imkanının yanında, ikinci sıra koltukların arkasında 1.075 litre, ikinci sıra katlandığında ise 2.380 litreye kadar geniş bir yük alanı sunuyor. Ayrıca, daha fazla eşya taşımak istendiği zaman araçtaki üçüncü kişinin rahat bir yolculuk yapabilmesi için ön tarafta üç kişilik bir oturma düzeni de opsiyonel olarak sunulan özellikler arasında yerini alıyor.

Atalarından gelen mirasıyla safkan off-road yeteneklerini bünyesinde barındıran Yeni Land Rover Defender, aynı zamanda modern ve şehirli özellikleriyle de dikkat çekiyor. Yol koşullarına göre çok daha hassas ayarlar yapılabilmesine olanak sağlayan Yeni Defender, “Yapılandırılabilir Terrain Response” özelliğini kullanıcılarına sunan ilk Land Rover modeli olarak ön plana çıkıyor. Hem arazide hem de yolda dünyanın en iyi dört tekerlekten çekişli aracı olan Yeni Defender, çift kavramalı otomatik şanzımanı, 3.500 kg’lık maksimum yük çekebilme kapasitesi ve 300 kg’lık statik çatı yükü taşıyabilme kapasitesiyle segmentinin referans modeli olmaya geliyor. Yeni Defender, 900 mm derinliğindeki sulardan rahatlıkla geçebilirken, 0.38Cd sürtünme katsayısı ile aerodinamik olarak da kendini kanıtlıyor.

‘’Arazideki üstün yetenekleriyle birlikte şehirde de mükemmel bir konfor yaşatacak’’

Land Rover Defender’ın tutkunlarının gönlünde taht kurduğunu belirten Borusan Otomotiv Jaguar Land Rover Genel Müdürü Cem Uluğtekin, “Uzunca bir süre ülkemizde de üretilen bu efsane modelin en güncel versiyonu, kendine özgü tarzı ve yepyeni tasarımıyla gerçekten de beklemeye değer olmuş. Yeni Land Rover Defender, arazideki üstün yetenekleriyle birlikte şehirde de mükemmel bir konfor yaşatacak.” dedi.

21. yüzyılın teknolojisi

Yeni Land Rover Defender dayanıklı olduğu kadar teknolojik olmayı da başarıyor. ClearSight iç dikiz aynası, uzun yolculuklarda ekipmanlar görüşü kısıtladığında, aracın üstünde yer alan kamera sayesinde anlık olarak aracın arkasındaki görüntüyü dikiz aynasına yansıtıyor ve her zaman engelsiz bir görüş sağlıyor. 3D Çevre Görüş Kamera sisteminin bir parçası olarak sunulan ClearSight Ground View özelliği, Yeni Defender’ın 10 inçlik Pivi Pro ekranından zeminin adeta cam bir yüzeyden bakıyorcasına kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca, aracın alt kısmı ve tekerlekler de dahil olmak üzere çeşitli açılardan sağlanan görüntülerle, kullanım kolaylığı en üst seviyeye taşınıyor. Gece sürüşünü daha kolay bir hale getirebilmek için tasarlanan Yeni Land Rover Defender’ın dış LED ışıkları, gün ışığı koşullarına yakın bir aydınlatma sağlarken, Matrix LED farlar, karşıdan gelen araç sürücülerinin gözlerinin kamaşmasını önleyen uzun huzmeli bir görüş sunuyor. Pivi Pro bilgi-eğlence sistemine sahip Yeni Defender, yeni nesil 10 inçlik dokunmatik ekranıyla sık kullanılan işlemleri ve özellikleri ana ekranda tek başına görebilmeye imkan sağlayan bir düzen yaratıyor. 12,3 inç yüksek çözünürlüklü Interaktif Sürücü Ekranı’na sahip Yeni Defender, sürücülerin çok sayıda önemli bilgiyi bir arada görüntüleyebilmesini sağlarken, tam ekran harita, telefon ve medya işlevlerini de içerecek şekilde kişiselleştirilebiliyor. SE, HSE ve First Edition paketlerinde standart olarak yer alan Kör Nokta Asistanı, Güvenli Çıkış Monitörü ve Arka Trafik Monitörü ile tüm donanım paketlerinde standart olan Derinlik Sensörü’yle gelen Yeni Defender, sürücülerine çok daha güvenli bir sürüş keyfi sunuyor. Opsiyonel olarak tercih edilebilen 700W Meridian Surround Ses Sistemi sayesinde, kabin içerisinde kristal netliğinde tizler ve bas sesler duyulabiliyor. Ayrıca, yakın zaman içerisinde hem Apple® hem de AndroidTM cihazlarda sunulması planlanan Land Rover iGuide uygulamasıyla, aracın özellikleri ve kontrolleriyle ilgili bilgiler çok daha kolay keşfedilebiliyor. SE, HSE ve First Edition paketlerinde standart olarak sunulan orta konsol buzdolabı, sıcak yaz günlerinde yiyeceklerin ve içeceklerin kolaylıkla soğuk kalabilmesine yardımcı oluyor.

Dört farklı aksesuar paketiyle daha fazla kişiselleştirme

Yeni Defender’ın agresif görünen kusursuz duruşu, ilk bakışta heyecanlandırmak için tasarlanırken, geçmişten gelen izlerle de aslında tanıdık bir yüz oluşturuyor. Farklı olmak isteyen maceracı kalpler için üretilen Yeni Defender, dünyanın en zorlu ortamlarında kendini kanıtlayarak geçmişinden aldığı mirası hak ederek taşımaya devam ediyor.

Dört farklı aksesuar paketi ile kullanıcılarına çok daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunan Yeni Defender, Explorer, Adventure, Country ve Urban paketleriyle sürücülerine kendi dünyalarına en uygun Defender’ı yaratma imkanı tanıyor. Yan gövdeye monte edilen taşıyıcı çanta, tavan rafı, stepne kapağı gibi detaylar ile sunulan Explorer Pack, her türlü arazide iz bırakmak isteyenler için tasarlanan özellikleriyle seçenekler arasında yerini alıyor. Tüm koşullara hazırlıklı olmayı sağlayan Country Pack’te ise, taşınabilir yıkama sistemi ve tam boy yükleme alanı bölmesi kullanıcılara sunulan özellikler arasında bulunuyor. Yeni yollar keşfetmek istendiğinde Adventure Pack ile gelen entegre hava kompresörü ve koltuk sırt çantası gibi aksesuarlar, doğanın zorluklarıyla mücadele ederken sürücülere kolaylık sağlıyor. Ayrıca, parlak metal pedallar ve parlak arka sürtünme plakası gibi özellikleri ile şehir hayatına hükmetmeye hazırlanan Urban Pack de yine tercih edilebilen aksesuar seçenekleri arasında yer alıyor.