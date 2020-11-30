İzmitli SUV 70 milyon dolara çıkacak

Yeni nesil i20 platformuyla üretilecek B-SUV, Avrupa pazarına 2021 yılının ilk yarısında sunulacak. Tamamen yeni bir model olacak Bayon, halen Türkiye’de de satılmakta olan “Kona”nın üstünde yer alacak ve Ford Puma’nın yanı sıra yeni üretimine başlanacak Toyota Yaris Cross ile rekabet içine girecek. Gelecek yıl Avrupa’da küçük SUV satışlarının 2 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bayon için 70 milyon euro yatırım yapacak olan Hyundai Assan, yeni nesil i10 ve i20 ile birlikte toplamda 240 milyon euro’yu bulan bir yatırıma imza atmış olacak. Bununla birlikte tesiste üretilen model sayısı da 3’e yükselmiş olacak.