Jaguar Land Rover 1100 kişiyi işten çıkaracak

Markadan yapılan açıklamaya göre vergilerden önceki mart ayı kayıbı 531 milyon dolar seviyesinde. Bu zarara ek olarak JLR’nin 2019’dan gelen 629 milyon dolarlık zararı da ekleyince işler pek iyi bir hâl almıyor.

Tüm bu finansal durumlar yüzünden marka, gelecek ay 1100 çalışanıyla yollarını ayırmaya karar verdi. Gelecek yıl marka 1 milyar sterlin olan maliyet düşürme hedefini ise 5 milyara yükseltti ve böylece JLR’nin neden işten çıkartmalar yapacağını öğrenmiş olduk. Jaguar Land Rover geçen yıl da 5 binin üzerinde çalışanıyla yollarını ayırmıştı.

Dev grubun son işten çıkartmalarına yorum yapan Unite Sendikası, ''Ülkemizdeki otomotiv sektörü ve işlerine güvenen çalışanlar için bu durum yıkıcı bir darbe.'' açıklaması yapılmıştı. JLR’nin Solihu’daki en büyük tesisinden 400 çalışanın işten çıkarılacağı duyuruldu.

Marka İngiltere ve Avrupa’da yer alan fabrikalarını tekrar aktif pozisyona getirdi. Ancak bu tesisler yarı kapasitede çalışıyor. Castle Bromwich fabrikası ise hâlâ kapalı durumda. ''Ürünlere olan talepler eski seviyeye gelirse üretimi de eski seviyeye getireceğiz'' açıklaması markadan geldi.