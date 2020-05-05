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    HaberlerOtomobil Haberleri Kampana Nedir? Araçlarda Kampana Fren Sistemi Ne İşe Yarar?
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    05.05.2020 - 19:57 |

    Kampana Nedir? Araçlarda Kampana Fren Sistemi Ne İşe Yarar?

    Araçların içerisinde yüzlerce farklı elektronik, mekanik parça kullanılmaktadır. Kampana fren sistemi de bunlara örnek olarak verilebilmektedir. Çoğunlukla arka frenlerde kullanılan kampana tam anlamıyla ne işe yarar? Kampana ile ilgili merak edilen bilgileri derledik.

    Kampana Nedir? Araçlarda Kampana Fren Sistemi Ne İşe Yarar?

    Kampana frenler, disk frenlere göre daha fazla sayıda parçadan oluşmaktadır. Dolayısıyla disk frenlere nazaran bakımı, kontrolü ve değişimi daha zordur. Fakat bakımının pahalı olmasına rağmen, yeni ürün alınması daha uygun fiyatlıdır. Çünkü kampanalarda klasik bir el freni mekanizması ile çalışmaktadır.

    Kampana Nedir?

    Araçların büyük çoğunluğunda ön kısımda disk fren sistemi kullanılmaktadır. Fakat arka tekerlerdeki frenleme sisteminde ise kampana tercih edilmektedir. Kampana fren sistemleri, çalışma prensibi olarak disk frenlere göre daha karmaşıktır. Frenleme yapıldığı anda balatalar kampananın dış yüzeyine baskı yapmaktadır. Baskının yapıldığı yüzeye aynı zamanda tambur de denmektedir.

    Kampana Fren Sistemi Ne İşe Yarar?

    Kampana fren sistemi diğer fren sistemlerinin aksine merkez noktasından dış noktaya doğru bir sıkıştırma sistemi yaparak, sürtünmeyi arttırmakta ve tekerleklerin dönüş hızını azaltmaktadır. Ön tekerlerde yer alan disk frenlerden farklı olarak kampana fren sistemleri disk frenler kadar yüksek randıman vermemektedir. Bunun sebebi disk frenlerin aracı durdurmaya çalışması, kampana fren sisteminin ise aracın savrulmamasını sağlamaya çalışmasıdır. Bu nedenle iki fren sistemi birbiriyle karşılaştırılmamalı ve her iki sistem de araçta bulunmalıdır.

    Fren kampanası her sürüşte yüzlerce defa kullanılmaktadır. Doğal olarak sürekli bir sürtünme içerisindedir. Fakat yoğun kullanımına rağmen kampana fren sistemleri çok uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer parçalara nazaran daha uzun ömürlü olan kampanalar ortalama olarak 50.000 ile 60.000 kilometre arasında değiştirilmektedir. Belirtilen kilometrelerden daha yüksekte değiştirilen kampanalar her parçada olacağı gibi, araç ve araçtakiler için büyük tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle değişimi ihmal edilmemelidir.

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