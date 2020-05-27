Karsan, Portekiz'e elektrikli minibüs satacak!

İlk olarak 2019 yılında Coimbra’ya 2 adet Jest Electric teslimatı gerçekleştiren Karsan, yeni ihaleyle birlikte bu modelinin kentteki toplam sayısını da 11’e çıkarmış olacak. Söz konusu ihalenin kazanılmasının ardından araçların Temmuz ayında toplu ulaşım operatörü SMTUC’a teslim edilmesi planlanıyor. Bu teslimatla birlikte Portekiz, toplamda 20 adetle Avrupa’daki en büyük Jest Electric filosuna sahip ülke konumuna gelecek.

Karsan, yenilikçi ürünleri ile Avrupa ülkelerinin tercihi olmaya devam ediyor. Yakıt cimrisi dizel araçlarından son teknolojiyle donatılmış elektrikli seçeneklerine kadar her ihtiyaca uygun ürünler üreten Karsan, son olarak Portekiz’in Coimbra şehri için düzenlenen toplu taşıma ihalesinin de kazananı oldu. Bu kapsamda Coimbra caddelerinde toplam 9 adet Jest Electric hizmet verecek. Temmuz ayında toplu ulaşım operatörü SMTUC’a teslim edilmesi planlanan araçların ardından kentte çalışan toplam Jest Electric sayısı da 11’e yükselmiş olacak. Bu teslimatın ardından Portekiz ise toplamda 20 adetle Avrupa’daki en büyük Jest Electric filosuna sahip ülke konumuna gelmiş olacak.

En iyi elektrikli performansı Jest Electric’te!

Yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekânı, kompakt boyutlarıyla dar sokaklardaki kıvraklığı ve tırmanma performansıyla Coimbra kentinin benimsediği bir araç olan Jest Electric, 6 metrelik alçak tabanıyla da yolcu dostu kimliğini ön plana çıkarıyor. Jest Electric; 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla

tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda sınıfının en iyi performansını gösteren Jest Electric’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor.

10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor.