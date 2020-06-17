17.06.2020 - 19:13 |
KIA 1 ay daha ekledi!
KIA, koronavirüs nedeniyle daha önce uzattığı garanti sürelerine 1 ay daha ekledi. KIA verdiği garanti sürelerini 31 Temmuz’a kadar uzattı.
KIA, koronavirüs önlemleri çerçevesinde servislere gelemeyen araç sahiplerini düşünerek garanti sürelerini 30 Haziran’a kadar uzatmıştı. Mevcut durumu değerlendiren KIA, 1 Nisan ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında garantisi sona eren araçların garanti sürelerinin 31 Temmuz 2020’ye kadar devam etmesine karar verdiğini duyurdu.
Bu kapsamda binek araçlarda 5 yıl 150.000 km, ticari araçlarda ise 3 yıl 100.000 km’ye kadar garantisi olan araçların, salgın sebebiyle uzatılan garanti süreleri 1 ay daha devam edecek. Bu ek süre zarfında ücretsiz onarım hizmetinden faydalanmak isteyen KIA araç sahipleri, KIA yetkili servislerinden randevu alarak işlemlerini yaptırabilecek.