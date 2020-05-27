KIA Rio makyajlı haliyle tanıtıldı!

Görsel anlamda selefinden ayırmanın oldukça zor olduğu makyajlı Rio, sadeleştirilmiş bir ön yüze ve yeni sis farlarına ev sahipliği yapan daha geniş ve daha agresif bir tampona kavuşmuş.

Makyajla birlikte tüm Rio modellerinde LED far standart hale gelmiş. Bunun dışında, yeni gövde renkleri ve sekiz kollu 16 inç jant opsiyonu eklenmiş.

İç mekandaki en büyük yenilik ise merkez konsola yerleştirilen 8 inçlik yeni ekran ve 4.2 inçlik gösterge paneli olmuş. Buna ek olarak, kabin için yeni özelleştirme seçenekleri de mevcut.

Makyajlı KIA Rio’daki en büyük değişiklik kaputun altında yapılmış. Yeni 1.0 litrelik hafif hibrit motora kavuşan Rio, üç silindirli içten yanmalı motorla karbondioksit salınımını yaklaşık yüzde 8 oranında düşüren entegre marş motorunu kombine ediyor. EcoDynamics+ adlı yeni güç düzeneği, 100 ve 120 beygir güç seçeneği ile tercih edilebiliyor.

Yeni Rio EcoDynamics+, aynı zamanda KIA’nın yeni “akıllı manuel şanzıman” özelliğine sahip ilk modellerden biri olarak öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde manuel şanzıman elektronik olarak kontrol edilebiliyor. KIA, yeni şanzıman sisteminin normal bir manuel şanzımana göre yakıt anlamında daha verimli olduğunu ve emisyon salınımının daha düşük olduğunu belirtiyor.

Makyajlı KIA Rio’nun bu yılın üçüncü çeyreğinde bayilerdeki yerini alması bekleniyor.