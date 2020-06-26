KIA Rio ne zaman çıkacak?

Güney Koreli otomotiv devi KIA, B segmentinde ikonik hale gelen modeli Rio’nun makyajlı yeni versiyonunu tanıttı. Kapsamlı bir makyaj operasyonu geçiren Rio’da tasarım, mekanik ve donanım anlamında değişiklikler bulunuyor.

Birçok sürücü için KIA markasına giriş modeli olarak konumlanan Rio, pratiklik, kalite ve teknoloji olmak üzere temel özelliklerini korumaya devam ediyor. Yeni Rio, bu özelliklerini şerit takip asistanı, akıllı hız sabitleme sistemi, çarpışma önleme sistemi ve kör nokta çarpışma önleme asistanı da dahil yeni ileri teknoloji sürüş destek ve güvenlik sistemleriyle de zenginleştiriyor.

Makyajlanan Yeni Rio, temmuz ayında Avrupa’yla birlikte Türkiye yollarında da olacak.

2020 yılı içerisinde Plan S stratejisini açıklayan ve daha sonra Avrupa pazarında bu amaçla atılacak adımları belirleyen KIA, elektrikli araç pazarında etkin rol alacağını ve 2021 yılı itibarıyla her modeli için elektrikli (hibrit, yarı hibrit, şarj edilebilir hibrit, tam elektrikli) bir alternatif sunacağını duyurmuştu.