KIA XCeed’e iF Tasarım Ödülü

KIA ayrıca, geçtiğimiz yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez gösterilen “Imagine by KIA” ile “profesyonel konsept” kategorisinde iF Tasarım Ödülü kazandı.

Tasarımlarıyla adından söz ettiren KIA, kazandığı tasarım ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor. KIA XCeed ve ‘Imagine by KIA’ konsepti ile 2020 iF Tasarım Ödülü çerçevesinde iki tasarım ödülü birden alma başarısı gösteren KIA, tasarım odaklı bakış açısı ve elektrikli ulaşım çağındaki yaklaşımları ile dikkatleri üzerine çekti.

2019 yılında Avrupa pazarına başarılı bir giriş yapan yeni kompakt SUV XCeed ‘ürün’ kategorisi’nde tasarım ödülüne layık görüldü. KIA’nın geçen yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimini gerçekleştirdiği “Imagine by KIA” konsepti ise ‘profesyonel konsept’ kategorisinde tasarım ödülünün sahibi oldu.

KIA böylece, ilk olarak 2010 yılında kazandığı iF Tasarım Ödülleri'ne yenilerini ekledi ve toplamda 20 adet iF Tasarım Ödülü’nün sahibi olmuş oldu.

KIA daha büyüleyici ve ilginç kullanıcı deneyimi için kalitesini sürekli artırıyor



Tasarım ödüllerinin ardından değerlendirmede bulunan KIA Tasarım Merkezi Başkanı Karim Habib, “KIA, daha büyüleyici ve çekici kullanıcı deneyimi için kalitesini sürekli artırıyor. KIA’nın kompakt SUV modeli XCeed ve ‘Imagine by KIA’ ise bu çabayı en iyi biçimde yansıtıyor. Tasarım anlayışımızın tüm dünyadaki kullanıcılar tarafından takdir edilmesinden gurur duyuyorum” dedi.

KIA XCeed tasarımıyla Ürün Kategorisi’nde dikkatleri üzerine çekti



iF Tasarım Ödülleri’nde ‘ürün’ kategorisinde ödül kazanan KIA XCeed, bir hatchback otomobilin sportif görünümü ve sürüş özelliklerini kompakt SUV otomobilin pratikliği ile aynı potada eriten şehirli bir otomobil olarak dikkat çekiyor.

Geleneksel SUV modellerine yeni bir soluk getiren, daha kompakt ve sportif çizgilere sahipXCeed, sürücülere geniş bir kabin ve bagaj alanı sunuyor. Gelişmiş araç içi özellikleriyle sınıfının en ileri teknolojilerini kullanan XCeed, geleneksel bir hatchback otomobile kıyasla daha çekici bir görünüm sergiliyor.

XCeed’in de ödül kazanmasıyla birlikte, Ceed ailesinin dört üyesi de artık iF Tasarım Ödülü sahibi oldu. KIA, 2019 yılında beş kapılı Ceed Hatchback, Ceed Sportswagon ve ProCeed olmak üzere üç modeliyle iF Tasarım Ödülleri’nde ödül alarak bir rekor kırmıştı.

“Imagine by KIA Konsepti” Profesyonel Konsept Kategorisi’nden ödülle döndü



2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan 'Imagine by KIA' konsepti, şık ve atletik bir aile otomobili; kaslı bir spor otomobil ve çok yönlü, geniş bir kompakt SUV olmak üzere farklı karakterleri içinde barındıran tamamen elektrikli dört kapılı bir otomobil olarak tasarlandı. Otomobil endüstrisinin belirlemiş olduğu klasik araç kategorilerinin ötesinde tasarlanan bu yeni nesil sıfır emisyonlu “Imagine by KIA Konsepti” bir güç aktarma sistemi ile tamamlanıyor. Her bir akstaki elektromotorları alçak bir noktaya entegre edilen bataryalar besliyor.

21. yüzyılın standart ulaşım aracı olarak tasarlanan 'Imagine by KIA', sürücüyü heyecanlandırmak üzere markanın tasarım motiflerini yeniden yorumluyor ve geleceğin aracını otomobil severlerin beğenesine sunuyor.

iF Tasarım Ödülleri 2020’de 56 ülkeden toplam 7.298 başvuru yapıldı



İlk kez 1953 yılında düzenlenen iF Tasarım Ödülleri, dünyanın en eski bağımsız tasarım kuruluşu olan ve Hannover'de bulunan iF International Forum Design GmbH tarafından her yıl düzenleniyor. 67 yıldır tasarım alanında dünyanın en önemli ödülleri arasında bulunan iF Tasarım Ödülleri’ne 2020 yılında 56 ülkeden başvuru yapıldı. Ödül programı kapsamında, 78 tasarım uzmanından oluşan ve bağımsız uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilen toplam 7.298 ürün değerlendirildi.