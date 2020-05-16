KIA'dan uzatma kararı!

KIA, Covid-19 salgını nedeniyle evde kal çağrılarının yapıldığı ve karantina sürelerinin uzadığı bu günlerde servislere gelemeyen araçların garanti sürelerini uzattığını duyurdu.

Markadan yapılan açıklamada garanti süresi uzatılan araçların, garanti belgesinde belirtilmiş olan onarımın garanti kapsamında yapılabilmesi için garanti belgesinde yer alan koşullarının geçerliliğinin devam etmesi gerektiği belirtildi.

Ücretsiz onarım hizmetinden faydalanmak isteyen KIA araç sahipleri 30 Haziran 2020 tarihine kadar Kia yetkili servislerinden randevu alarak işlemlerini yaptırabilecek.