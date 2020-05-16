16.05.2020 - 13:10 |
KIA'dan uzatma kararı!
KIA, Covid-19 salgını nedeniyle yetkili servislere gelemeyen KIA araç sahiplerine esneklik sunuyor. Binek araçlarda 5 yıl 150.000 km, ticari araçlarda 3 yıl 100.000 km’ye kadar garantisi olan araçların, salgın sebebiyle garanti süreleri uzatıldı. KIA’dan yapılan açıklamada, 1 Şubat ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında garantisi sona eren araçların garanti süreleri 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı.
KIA, Covid-19 salgını nedeniyle evde kal çağrılarının yapıldığı ve karantina sürelerinin uzadığı bu günlerde servislere gelemeyen araçların garanti sürelerini uzattığını duyurdu.
Markadan yapılan açıklamada garanti süresi uzatılan araçların, garanti belgesinde belirtilmiş olan onarımın garanti kapsamında yapılabilmesi için garanti belgesinde yer alan koşullarının geçerliliğinin devam etmesi gerektiği belirtildi.
Ücretsiz onarım hizmetinden faydalanmak isteyen KIA araç sahipleri 30 Haziran 2020 tarihine kadar Kia yetkili servislerinden randevu alarak işlemlerini yaptırabilecek.