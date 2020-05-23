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    HaberlerOtomobil Haberleri KIA’dan yeni bir dijital hizmet
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    23.05.2020 - 10:23 |

    KIA’dan yeni bir dijital hizmet

    KIA, Covid-19 salgını sürecinde müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye genelindeki tüm yetkili satış noktalarında web sitesi üzerinden başlattığı satış danışmanıyla “görüntülü konuşma” hizmeti sayesinde KIA, yetkili satış noktalarına gelemeyen ve dijital kanallar üzerinden bilgi almak isteyen müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

    KIA’dan yeni bir dijital hizmet

    KIA, Covid-19 salgını döneminde müşterileri için yeni bir dijital hizmet başlattı. Hizmet kapsamında evden çıkmadan KIA modelleri hakkında bilgi almak isteyenler, markanın web sitesi üzerinden satış danışmanlarıyla görüntülü konuşabiliyor ve KIA dünyasını daha yakından tanıma şansı buluyor.

    KIA’nın resmi web sitesi olan www.kia.com.tr adresini ziyaret eden kullanıcılar, kendilerine en yakın veya hizmet almak istedikleri bayiyi seçerek satış danışmanıyla anında bağlantı kurup görüntülü konuşma yapabiliyor. Satış danışmanı görüşme sırasında müşterilerin beğendikleri aracı görüntülü olarak ekrana getirebiliyor ve bayideki gibi araçlarla ilgili merak edilen tüm soruları cevaplıyor.

    KIA, görüntülü konuşma hizmetiyle Covid-19 salgını kapsamında yalnızca KIA sahibi olmak isteyenlere değil, KIA sahibi olan ve aracıyla ilgili sorularını bayiye aktarmak isteyenlere de aynı uygulama üzerinden hizmet veriyor.

    Magazin Haberleri Bülteni (23 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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