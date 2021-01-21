Kış lastiği deyip geçmemeli

Dolayısıyla özel araçlara yönelik bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz günlerde yağan kar ve bu dönemde yollarda karşılaşılan kazalar, kış lastiğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. İşte ilginizi çekebilecek birkaç bilgi:

Bilinmesi gerekenler

- Kış lastiklerinin diş derinliği; yaz lastiklerine göre genellikle daha fazladır.

- Kış lastiklerinde desen doluluk oranı, standart lastiklere göre daha azdır. Böylece yol yüzeyindeki kar, buz, su, çamur gibi maddelerin oluklardan dışarı atılması daha kolay olur. Ayrıca farklı sırt desenleri nedeniyle karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde ilave çekiş sağlar.

- Bu lastikler, özel karışımı sayesinde +7 derecenin altında sertleşmeyerek, tutunma özelliklerini korur. +7 dereceden daha soğuk havalarda kış lastiklerinin fren mesafesi gerek yaz lastikleri, gerekse zincir takılmış yaz ya da kış lastiklerine göre daha kısadır.

- Kış lastiklerine alternatif gösterilen zincir, araçların lastik ve mekanik aksamına zarar verdiğinden sadece zorunlu durumlarda, mümkün olduğunca kısa bir süre kullanılması tavsiye edilir.

Alırken ve kullanırken nelere dikkat etmeli

- Araçta sadece 2 lastiğin kış lastiği olması, ani frenleme ve viraj dönme gibi durumlarda kontrolü zorlaştırır. Tüm lastiklerin değişmesi gereklidir.

- Kış lastiklerinin yanaklarında “M&S” (Mud&Snow - Çamur ve Kar), “M+S”, “Snowflake” sembollerinden herhangi biri bulunmalı.

- Bu lastikler, kullanılmadıkları dönemlerde uygun koşullarda saklanmalı. Tekrar araca takıldıklarında performans kayıpları yaşanmaması için ideal şartlarda (kuru, serin, güneş ışığı almayan asit ve yağ benzeri kimyasallardan uzak) muhafaza edilmeli.