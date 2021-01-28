Kuzey Makedonya yollarına çıktı

Türkiye’de ticari araçlar konusunda en yaygın servis ağına sahip olan Anadolu Isuzu, ticari araç sektöründe hem teknolojiye uyum sağlayan hem de teknolojiyi yönlendiren konumuyla global bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye’de geliştirilen araçları ile Avrupa’nın birçok şehrinde hizmet veren Anadolu Isuzu’nun, geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı, Avrupa’da tasarım ödülü kazanmış olan aracı Citiport 12, Kuzey Makedonya’nın Tetovo şehrinde hizmet vermeye başladı. Toplu taşıma sektöründe gelişmeye ve büyümeye devam eden Anadolu Isuzu, Tetovo Belediyesi’ne 5 adet Citiport 12 teslim etti. Tetovo Belediyesi’nde 17 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen teslimat törenine Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Fatmir Besimi ile Tetovo Belediye Başkanı Teuta Arifi katıldı.

Isuzu Citiport konforlu ve ergonomik

Büyük metropol ve belediyelerin genel ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan Citiport 12, “Toplu taşıma için ideal çözüm” konsepti ile hayata geçirildi. 2015 yılında “Avrupa’nın en konforlu ve ergonomik otobüsü” ödülüne layık bulunan Citiport 12, 300 HP güç ve 1200 Nm tork üreten Cummins motor ve mükemmel çekiş ve kusursuz bir sürüş deneyimi sağlayan ZF Ecolife tam otomatik şanzımana sahiptir. Alçak tabanlı platformu, geniş iç hacmi, yana yatma (Kneeling) özelliği ve kolaylıkla açılıp kapanabilen tekerlekli sandalye rampası ile tüm yolcular için engelsiz bir yolculuk sağlıyor.

EBS, ABS ve ASR fren sistemleri, entegre retarder, hillholder (Yokuş kalkış destek sistemi), bağımsız havalı süspansiyonu ve entegre kapalı devre kamera sistemi sayesinde yoğun şehir trafiğinde sürücü ve yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmesine olanak sunar. Citiport 12’nin sunduğu ergonomik gösterge paneli, kapalı ya da yarı kapalı sürücü kabini, dijital kliması, isteğe bağlı ısıtmalı sürücü koltuğu, yolcu sayma sistemi ve otomatik motor yağı dolum sistemi gibi özellikleri sürücünün konforunu önemli ölçüde artırır.