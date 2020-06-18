Lamborghini artık katılmıyor!

İtalyan otomotiv devi Lamborghini'nin Pazarlama ve İletişim Şefi Katia Bassi, Autocar Hindistan'da yer alan röportajında, artık geleneksel otomobil fuarlarına katılmayacaklarını açıkladı.

Bassi, "Otomobil fuarlarını terk etmeye karar verdik! Müşterilerimizle yakın bir ilişki kurmanın anahtarı artık motor şovları değil ve felsefemize uymadığına inanıyoruz" dedi.

Markanın küçük açık hava organizasyonları olan Goodwood Hız Festivali ve Pebble Beach katılacağı belirtiliyor.

İtalyan markanın kendi organizasyonları düzenleyeceği de iddialar arasında. Lamborghini sahiplerine özel olacağı belirtilen bu organizasyonlarla kullanıcılarla direk bağ kurulması hedefleniyor.

Koronavirüs nedeniyle bu sene bir çoğu ertelenen otomobil fuarları uzun zamandır tartışma konusu. Markalar bu tür organizasyonların maliyetlerinin fazla olması ve müşterilerine erişimin az olması nedeniyle bu fuarlara katılmamaya başlamıştı.