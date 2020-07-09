Lamborghini görücüye çıkardı!

Coupe versiyonuyla büyük benzerlikle barındıran Sian'ın Roadster modeli 6.5 litrelik V12 motordan güç alıyor.

Bu motora 48 volktluk yarı hibrit bir sistem eklenmiş. Bu eklentiyle birlikte aracın gücü 820 beygire kadar ulaştırılmış.

Sian Roadster bu güçle 0'dan 100'e hızlanmasını 2.9 saniyede tamalayabiliyor. Aracın azami hızı ise 350 km\s işle sınırlandırılmış.

Lamborghini, bu özel modelden sadece 19 adet üretecek ve bu 19 adet tamamen satılmış durumda.