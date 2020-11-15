Land Rover 7 koltuklu Discovery modeline makyaj yaptı

Land Rover, 2021 yılı itibariyle dizel motorlu araç üretimini bırakıyor. İngiltere menşeili otomobil üreticisi, böylece yakıt tüketimi açısından en başarılı orta büyüklükte araçlarından biri olan dizel Land Rover’ı bırakmış olacak.

Modelde kullanılacak yeni motor sayesinde normal yakıtın dizel yakıta göre daha az tüketim performansı göstermesi bekleniyor. Yakıt-ekonomi oranları, aracın piyasaya çıkmasına yakın bir tarihte açıklanacak.

Yeni Discovery araçta tasarımı değişen LED ön farlar, yeni bir ön tampon ve yine tasarımı değişen arka farlar bulunacak. Ancak en büyük değişiklik kullanıcının göremediği bölümde, yani elektrik sisteminde olacak.