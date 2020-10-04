Land Rover Pop-Up İstanbul’a geliyor

Land Rover’ın bugüne kadar tasarladığı en güçlü ve en dayanıklı aracı olan Yeni Defender ile çarpıcı tasarımıyla farklı olmak isteyenlerin tercihi Yeni Range Rover Evoque, İstanbul’da tutkunlarıyla buluşuyor. Her iki model de İstanbul’un prestijli noktalarından Kemer Country Club’da 2-11 Ekim arasında sergilenirken, 16-25 Ekim arasında Acarkent Coliseum’da yerini alıyor. Yeni Defender ve Yeni Range Rover Evoque özel olarak hazırlanan Land Rover Pop-Up Showroom’da yakından incelenebilecek.

Yeni Land Rover Defender’da, 240 bg güç üreten 2.0 litrelik dizel motorla birlikte, S, SE, HSE ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği bulunuyor. Land Rover’ın bugüne kadar ürettiği en yetenekli 4x4 modeli olan Yeni Defender, 1.331.736 TL’den başlayan fiyatıyla satışa sunuluyor. Türkiye’de 2.0 litre 150 bg ve 2.0 litre 180 bg’lik dizel motor seçenekleriyle sunulan Yeni Range Rover Evoque ise 6 farklı donanım Land Rover Pop-Up Showroom’da tutkunlarını bekliyor.

Kısa süre içerisinde Türkiye’ye gelecek 1.5lt 300 bg Plug-In Hybrid motoru ile de Range Rover Evoque sınıfında fark yaratmaya devam edecek.

Segmentinin referans modeli

Geçmişten gelen güçlü mirasıyla zorlu off-road koşullarında dahi performans ve konfordan ödün vermeyen Yeni Land Rover Defender, modern ve şehirli yönüyle de dikkat çekiyor. İşlevsel D7x mimarisi üzerinden yükselen Yeni Land Rover Defender, bu yeni platform ile birlikte, en yeni güç aktarma organlarını desteklerken, tamamen bağımsız havalı süspansiyon için mükemmel bir zemin hazırlıyor. Yeni Land Rover Defender dayanıklı olduğu kadar teknolojik olmayı da başarıyor. ClearSight iç dikiz aynası, uzun yolculuklarda ekipmanlar görüşü kısıtladığında, aracın üstünde yer alan kamera sayesinde anlık olarak aracın arkasındaki görüntüyü dikiz aynasına yansıtıyor ve her zaman engelsiz bir görüş sağlıyor. 3D Çevre Görüş Kamera sisteminin bir parçası olarak sunulan ClearSight Ground View özelliği, aracın çevresinde yer alan kameralar sayesinde 10 inçlik Pivi Pro ekranına yansıtılıyor.

Dört farklı aksesuar paketi ile kullanıcılarına çok daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunan Yeni Defender, Explorer, Adventure, Country ve Urban aksesuar paketleriyle sürücülerine kendi dünyalarına en uygun Defender’ı yaratma imkanı tanıyor.

Göz alıcı tasarım teknolojiyle buluştu

217'den fazla uluslararası ödülle lüks kompakt SUV pazarına öncülük eden Yeni Range Rover Evoque, imza niteliğindeki Coupe tasarımıyla rakiplerinden ayrılıyor. Yeni Range Rover Evoque, aynı zamanda gizli kapı kolları, R-Dynamic Dış Tasarım seçeneği, sportif vites tasarımı ve Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan’ı ile cesur tasarım dilini gözler önüne seriyor. Yeni Range Rover Evoque’un en dikkat çekici teknolojik yeniliklerinden biri olan, ClearSight dikiz aynası kullanıcılara benzersiz bir kolaylık sağlıyor. Dikiz aynasının tek bir hareketle yüksek çözünürlüklü ekran haline gelmesini sağlayan sistem, 50 derecelik açı ile hem daha geniş bir görüş alanı hem de daha yüksek bir çözünürlük sunuyor.

2019’da Dünyada Yılın Kadın Otomobili (WWCOTY) yarışmasında En İyi SUV/Crossover seçilen Yeni Range Rover Evoque ayrıca Euro NCAP’in gerçekleştirdiği çarpışma testlerinden aldığı 5 yıldızla, segmentinin en güvenli Premium kompakt SUV’larından biri olduğunu kanıtladı.