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    HaberlerOtomobil Haberleri Lexus 'üstünü' açtı!
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    15.06.2020 - 15:10 |

    Lexus 'üstünü' açtı!

    Lexus, LC Super Coupe gibi üstü açılan LC Convertible'da da, hem tavanı kapalı hem de tavanı açıkken meşhur Lexus keyfini yaşatmak adına önemli yeniliklere imza attı.

    Lexus 'üstünü' açtı!

    Lexus tasarımcıları ve mühendisleri, LC Convertible kullanıcılarının her mevsimde üstü açılan araçlarının keyfini çıkarmaları için çalışmalar yaparak bu araçta yeni teknolojilere yer verdiler.

    Lexus Açık Hava Kontrol Sistemi, tavan açık veya kapalı olduğunda sensörleriyle klimayı özel olarak ayarlıyor. Dışarıdaki hava sıcaklığıyla birlikte kabinde de vücudun alt ve üst kısımlarına özel olarak sıcaklığı değiştiriyor.

    Aracın üstü soğuk havalarda açıldığında ise sürücü ve ön yolcu için vücudun alt kısmını ısıtan Lexus LC Convertible, baş ve omuz bölgesinde de sıcaklığı kontrol ederek havanın tadının çıkarılmasını sağlıyor. Kafalıklarda yer alan ayarlanabilir ısıtıcılar ise, yolcuların boyuna göre otomatik olarak kendisini ayarlayabiliyor veya sürücü menülerden istediği ayarı seçebiliyor.

    Detaylara her zaman önem vermesiyle bilinen Lexus markasının üstü açılan aracı için geliştirilen akıllı Climate Concierge klima sistemi; otomatik klima, koltuk, boyun ve direksiyon ısıtıcılarıyla koordineli olarak çalışıyor. Aynı zamanda yolcu tarafında kimse oturmadığında bu bölümün kapatılarak tasarruf edilmesini sağlıyor.

    Lexus üstünü açtı

    Yumuşak tavan 18 bin kez test edildi

    Sorunsuzluk ve güvenilirlik konusunda öne çıkan Lexus, LC Convertible’ın yumuşak tavanında da sıkı testlerinden ve standartlarından ödün vermedi. Sadece 15 saniyede açılabilen veya kapanabilen bu yumuşak tavan, 18 bin kere denendi ve en ufak bir sorun çıkarmayarak sağlamlık testinden geçti. Kapatıldığında sürücü ve yolcuları dış dünyadan izole ederek sessiz bir ortam sağlayan tavan aynı zamanda, özel tasarımıyla katlandığında da bagaj hacminden feragat edilmemesini sağlıyor.

    Lexus LC Convertible’ın yumuşak tavanı aynı zamanda mühendislik çalışmasıyla birlikte üstü açılan versiyonun da Coupe kadar çevik ve dinamik olması sağlandı. Coupe’ye göre ağırlık merkezinin daha aşağıda olduğu LC Convertible, konforun yanı sıra yüksek performansa da sahip.

    Lexus, sedan, SUV ve Coupe modellerinde sunduğu kesintisiz konforu ve Omonetashi misafirperverlik prensibini üstü açılan LC Convertible’da da devam ettiriyor. Böylece sürücü ve yolcuların her şartta araç içerisinde rahat etmesi sağlanıyor.

      Yola inen yılan telef olmasın diye böyle mücadele verdiKocaeli’nin İzmit ilçesinde yeşil alandan araç yoluna inen yaklaşık 1.5 metrelik yılanı gören vatandaş, eline aldığı çubuk ile araçların altında kalmaması için yılanı yeşil alana yönlendirmeye çalıştı.
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