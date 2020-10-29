Makyajlı Jaguar E-Pace’in özellikleri

Jaguar, SUV sınıfındaki temsilcisi E-Pace'in makyajlı versiyonu üzerindeki örtüyü kaldırdı. Dış tasarımı çok fazla değişmeyen 2021 Jaguar E-Pace'in iç mekanında önemli güncellemeler mevcut.

İlk olarak 2021 Jaguar E-Pace'in ön yüzüne baktığımızda 'çift J' formlu gündüz sürüş farlarıyla donatılmış yeni LED aydınlatmaları görüyoruz. Söz konusu üniteler opsiyonel olarak piksel LED teknolojisiyle tercih edilebiliyor. Bunun dışında elmas detaylarla bezeli daha dinamik bir panjur ve büyüyen hava girişleri göze çarpıyor.

2021 Jaguar E-Pace'in arka bölümünde ise diğer modellerden aşina olduğumuz grafiklere sahip ince LED stoplar, aracın dinamik görünümünü destekleyen tavan spoyleri ve çift yuvarlak egzoz çıkışına ev sahipliği yapan difüzör dikkat çekiyor.

Jaguar, makyajlı E-Pace'in iç mekanında yaptığı değişikliklerle daha premium bir hava yakalamayı başarmış. Sürücünün kabinde daha fazla dokunduğu alanlar yumuşak malzemelerle kaplanırken, metalik detayların kullanımı da artırılmış. Makyajla birlikte gelen yeni direksiyon simidinin hemen arkasında 12.3 inç boyutunda dijital gösterge ekranı mevcut. Konsolun merkezinde ise 11.4 inçlik kavisli HD ekrana sahip son nesil Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi kullanılmış.

Daha konforlu bir sürüş için ön süspansiyon yapısı iyileştirilen makyajlı Jaguar E-Pace, pazara bağlı olarak değişen farklı versiyonlara sahip. Giriş seviyesinde 247 beygir güç ve 365 Nm tork üreten 2.0 litre turbo dört silindirli ünite, 9 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş kombinasyonu mevcut. Yeni E-Pace 300 Sport versiyonu ise 2.0 litre turbo dört silindirli motoru hafif hibrit sistemle birleştirerek 296 beygir güç ve 400 Nm tork sunuyor.

Makyajlı Jaguar E-Pace'in teslimatları 2021'in ilk aylarında başlayacak.