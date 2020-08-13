MAN'a 'sürücü mahalli' ödülü!

Red Dot Kurucusu ve CEO’su Prof. Dr. Peter Zec, "Red Dot Ödülü kazananlarını başarıları nedeniyle içtenlikle kutluyorum. Bu payeyi kazanarak yaptıkları işin yüksek tasarım kalitesine sahip olduğunu kanıtladılar. İnandırıcı performansları sayesinde zorlu uluslararası katılımcıların olduğu bir alanda en tepeye yerleştiler ve kendileriyle ve başarılarıyla gurur duymayı hak ettiler” dedi.

MAN Truck & Bus Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Andreas Tostmann, “MAN yeni kamyon neslini geliştirirken sürücünün işe dâhil olması gerektiği ve dikkatlerin üzerinde toplandığı odak noktası olacağı işin en başından belliydi. Çünkü biz bir üretici olarak sadece bu yolla sürücülerin gerçekte neye ihtiyacı olduğunu bilebiliriz. Müşterilerden ve ticari medyadan sayısız olumlu geribildirim aldık ve bu büyük ödülü kazanmak bir kez daha doğru yolda olduğumuzu kanıtladı” diye konuştu.

MAN, yeni kamyon neslini geliştirirken çeşitli model, sürücü simülasyonları ve deneme pisti çalışmalarına 700’ün üzerinde sürücüyü de dâhil etti ve böylece kullanıcının ihtiyaçlarını sürücü mahallinin tasarımına kattı.

Bu, üç bağımsız çalıştırılabilir sistemle ortaya kondu: Bir yanda gösterge paneli, diğer yanda 12,3 inç (31.242 cm) boyutunda göstergesiyle bilgi-eğlence ve navigasyon sistemi ile yenilikçi MAN SmartSelect kontrol ünitesi ve üçüncü bir sistem olarak, yatak alanından konfor ve eğlence işlevlerini kontrol edebilmek amacıyla dâhili uzaktan kumanda. Her sistem kendi kamyona-özgü kontrol mantığına sahiptir ve aynı zamanda aracın diğer tüm sistemleriyle etkileşim halindedir.

En yeni ve uygun tasarım kriterleriyle tasarlanmış sürücü mahalli, sürücünün Yeni Nesil MAN Kamyonun sayısız yardım ve konfor işlevini sezgisel olarak idare etmesini ve böylece aracını güvenle ve verimli bir şekilde kullanmasını mümkün kılıyor. Tüm operasyon unsurları sürücünün dikkatini yolda olan bitene vermesine engel olmayacak şekilde tasarlanmış. Gösterge ve operasyon bölümleri birbirinden ayrılmıştır ve böylece görsel bilgi yol görüş çizgisine mümkün olduğu kadar yakınlaştırılmış. Ayrıca, tümkontroller rahat bir oturma pozisyonuyla ulaşılabilecek kadar yakın. Bunun bir örneği, çevir ve bas fonksiyonuyla bilgi-eğlence ve navigasyon menüsünü kullanırken gözleri yoldan ayırma ihtiyacını en aza indiren MAN SmartSelect’tir.

Yeni Nesil MAN Kamyon’un sürücü mahallinin geliştirilmesindeki bir diğer kilit unsur da yaş, profesyonel tecrübe ya da teknik konulara yakınlığa bakmaksızın her sürücüye çabucak aynı yüksek seviyede kullanım rahatlığı sunmak olmuş. Yeni Nesil MAN Kamyon, iyi düşünülmüş ve uygulama odaklı sürücü mahalliyle kamyon sürücüsünün günlük iş yaşamını kolaylaştırmaya kalıcı bir katkıda bulunmakta.