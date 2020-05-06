Manifold Nedir? Araçlarda Bulunan Egzoz Manifoldu Ne İşe Yarar?

Manifold egzoz için önemli parçalardan biridir. Pek çok işlevi bulunmaktadır.



Manifold Nedir?



Tek bir borunun birden çok boru ile birleşmesine manifold denilmektedir. Manifold motorlu araçlarda kullanılan bir sistemdir. İki çeşit manifold bulunmaktadır. İlk manifold emme manifoldu iken ikinci manifold ise egzoz manifoldudur.



Egzoz manifoldu ve emme manifoldu çalışma sistemi birbirinden farklıdır. Egzoz manifoldu silindir içindeki gazın çıkış borusudur. Çıkan gaz yanmış gazdır. Tek bir boru üzerine pek çok boru bağlanmaktadır. Egzoz manifoldu 4 silindirden oluşmaktadır. Bu boru ise katalizöre ulaşmaktadır. Egzoz manifoldu metal parçalardan oluşmaktadır. Egzoz manifoldu zaman zaman arızalanabilen bir parçadır. Arızalandığı takdirde derhal tamirinin yapılması aracın sağlıklı bir şekilde çalışması için önemlidir.



Araçlarda Bulunan Egzoz Manifoldu Ne İşe Yarar?



Egzoz manifoldu egzoz içerisinde ki kirli gazı araçdan tahliye etmekle görevli olan sistemdir. İçeride yer alan pis havanın emilip dışarı atılmasını sağlar. Motorun daha iyi çalışmasını ve işlevini yerine getirmesini sağlar. Aracın belirli rölantide ve gerekli devir daimi yapabilmesi için egzoz manifoldu oldukça önemli bir parçadır.



Egzoz manifoldu bozulduğu zaman ya da yeteri derecede çalışmadığı zaman bütün pis hava motorun içine dolar. Bu hava ise motorun arızalanmasına sebep olarak aracın sık sık arızalanmasına neden olur. Egzoz manifoldu işlevi yerine getiremediği durumlarda ise araç egzozundan farklı sesler çıkabilir. Ayrıca bu ses motor sesine de etki edebilir.