Maserati MC20 EV tanıtıldı!

MC20, İtalyan markanın kendi geliştirdiği motor olan Nettuno'dan alıyor gücünü. Çift turboya ve duble yanma prensibine sahip 3.0 litrelik V6 tam 630 bg (470 kW) güç, 729 Nm de tork üretebiliyor.

8 ileri çift kavramalı şanzımana sahip olan MC20 100 kilometre hıza 2.9 saniye ulaşabiliyor.

Aracın maksimum hızı ise 323 kilometre. Aracın elektrikli modelinin bataryası hakkında net bir bilgi paylaşılmadı ancak 100 kilometre hıza sadece 2.8 saniyede ulaşacağı ve 323 kilometre menzil sunduğu doğrulandı.

Direksiyon kolonu, vites kulakçıkları, direksiyon simidi gibi yerler hafiflik adına karbon fiber malzeme ile döşenmiş.

10.3 inçlik boyutlu multimedya ekranı ve yine aynı ölçüde dijital gösterge paneliyle geliyor.