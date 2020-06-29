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    HaberlerOtomobil Haberleri Maserati'den özel 'şerit'
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    29.06.2020 - 17:08 |

    Maserati'den özel 'şerit'

    Maserati, Levante ve Ghibli modellerine özel bir opsiyon geliştirdi. Maserati, renkli 3 şerit İtalyan bayrağı motifini müşterilerine sunacak.

    Maserati'den özel 'şerit'

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren İtalya’da otomotiv sektöründe büyük ölçüde daralma görülmüştü. Hayatın normalleşmesiyle birlikte otomobil üreticileri yeni modellerini tanıtmaya başladı.

    Maserati’den gelen 3 şeritli bayrak çizgisi yeniliklerden birisi denilebilir. Lüks otomobil üreticisi Maserati, İtalyan ruhunu tasarladığı otomobillere yansıtmak için müşterilerine yeni bir seçenek sundu.

    Levante ve Ghibli modellerinde kullanılacak olan çizgiler İtalya bayrağı renkleri olan yeşil-beyaz-kırmızıyla dar üç renkli bir şerit sunuyor. Üretici bu üç renk şeridi sadece Nero Ribelle adını verdiği metalik siyah renk olan modellere işleyebilecek. Tamamen el yapımı işçilik ile işlenen şeritlerin bedeli ise 5 bin dolar.

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