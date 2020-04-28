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    HaberlerOtomobil Haberleri Megane’ın sonuna mı geldik?
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    28.04.2020 - 15:25 |

    Megane’ın sonuna mı geldik?

    Renault’nun en çok satan modellerinden olan Renault Megane üretimi durdurulabilir. Peki, Renault neden Megane’ın üretimini bitiriyor?

    Megane’ın sonuna mı geldik?

    Renault'un kompakt modeli Megane'ın gelecekte üretiminin belirsizliğe girdiği belirtildi.

    Renault'un tasarım şefi Laurens van den Acker'in açıklamalarına göre, yüzünü elektrikli modellere dönen Fransız üretici, gelecekte Megane'in üretimine son verebilir.

    İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Laurens van den Acker, yeni nesil Megane geliştirmek için harcanacak bütçenin elektrikli araçlara aktarılabileceğini söyledi.

    Acker, "Ürün gamımızda elektrikli modeller arttıkça, şuan satılmakta olan bazı modellerin sonu gelebilir. Hem elektrikli model hem de konvansiyonel model geliştirmenin maliyetini kaldıramayız. Megane bir süredir baskı altında olan bir segmentte yer alıyor. Paramızı, talebin arttığı segmentlere koymak zorundayız" dedi.

    Türkiye’de en çok satan üçüncü otomobil

    Öte yandan, Megane'in sedan versiyonu Türkiye'de uzun yıllar boyunca en çok satılan modeller arasında yer alıyor.

    2019'da 23 bin 211 adet satış rakamına ulaşan Renault Megane, Türkiye'nin en çok satılan üçüncü otomobil modeli olmuştu. Megane'ın sedan versiyonu Oyak-Renault'un Bursa'daki fabrikasında üretilerek dünyaya ihraç ediliyor.

    Bursa'daki fabrikada üretilen Renault'un bir diğer modeli Clio ise, 28 bin 844 adet satılarak 2019'da Türkiye'nin en çok satılan 2'inci modeli olmuştu.

    Elektrikli SUV 18 ay içinde gelecek

    Fransız üreticinin tam elektrikli modeli Zoe'nin SUV kardeşinin 18 ay içinde satışa çıkacağı belirtiliyor.

    Markanın daha önce tanıttığı 'Morphoz' konseptinden izler taşıyacağı kaydedilen otomobilin Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın CMF-EV adındaki elektrikli araç platformunda üretileceği bilgisi paylaşıldı.

      Yerde bulduğu Türk bayrağını süpürgesine takarak işine devam ettiAntalya'da Uncalı Mahallesi’nde çalışan Konyaaltı Belediyesi temizlik işçisi, temizlik yaptığı sırada yerde Türk bayrağı buldu. Türk bayrağını yerden alarak süpürgesine takan işçi, işine kaldığı yerden devam etti. Gün boyu bu şekilde temizlik yapan Ergün Gelen isimli işçi, topladığı çöpleri çöp kutusuna boşaltırken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
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