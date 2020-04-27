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    HaberlerOtomobil Haberleri Meksika'da bir süre daha kapalı kalacak
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    27.04.2020 - 10:02 |

    Meksika'da bir süre daha kapalı kalacak

    Almanya'da işbaşı yapmaya başlayan Volkswagen, bu bölge dışarısındaki tesislerde sıkıntılar yaşamaya başladı. Firmadan gelen açıklamaya göre Meksika'nın Pueblo'daki tesisi bir süre daha kapalı kalacak.

    Meksika'da bir süre daha kapalı kalacak

    Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs tehdidi, hız kesmeden hayatlarımızı etkilemeye devam ediyor. Otomotiv sektörünü derinden etkileyen kriz, pek çok markanın tesislerindeki çalışmaları da durdurmuş durumda.

    Alman markanın Mayıs ayının ilk günlerinde açmayı planladığı tesisin 18 Mayıs'a kadar kapalı kalacağı resmi olarak açıklanmış durumda. Volkswagen tüm önlemlerin alınmasının ardından tesislere dönülebileceğini de belirtmiş.

    Aynı karardan firmanın yine Meksika'da bulunan Silao tesisi de etkilenecek. Yeterli önlemler alındıktan sonra iki firmada da işçiler vardiyalı olarak çalışmaya başlayacak gibi görünüyor.

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