Mercedes 2020 GLB Türkiye'de

Markanın Türkiye’de düzenlediği ilk dijital basın lansmanında, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobul Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz Kurumsal İletişim Müdürü Miray Kutlu Demirel ve Mercedes-Benz Otomotiv Otomobil Ürün Yönetimi Birim Müdürü İhsan Büyükdağ, canlı yayında yeni modelin özelliklerini aktardılar.

163 HP’lik turbo benzinli motor ve 7G-DCT otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu 2020 Mercedes-Benz GLB 200, 406.000 TL’den başlayan Progressive donanım paketine ve 446.600 TL’den başlayan AMG donanım paketine sahip.

Yükseltilmiş tavan rayları, alt ve yan koruma detayları ile off-road genlerini taşıyan tasarım, güçlü ve fonksiyonel yeni bir SUV olan Mercedes-Benz 2020 GLB, çok yönlü bir kullanım sunuyor.

Mercedes-Benz’in Türkiye’de dijital ortamda düzenlediği ilk basın lansmanında tanıtılan 2020 GLB ile ilgili Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Premium kompakt sınıfta sunduğumuz çeşitliliği Mercedes 2020 GLB ile daha da genişletiyoruz.

A-Serisi Hatchback ile başlattığımız yeni model atağımızı, Yeni B-Serisi, CLA ve A-Serisi Sedan ile farklı alternatiflerle çeşitlendirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz Yeni GLB’nin dijital lansmanıyla bu seriye bir Premium kompakt SUV daha ekleyerek, özellikle kalabalık ailelere uygun bir alternatif sunuyoruz. Model atağımızdaki bir sonraki aşamamız diğer kompakt SUV modelimiz Yeni GLA olacak. Tüm modellerimizin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’deki hedefimiz, Premium kompakt sınıfta en fazla alternatifi sunarak liderliği sağlamak.” dedi.

Kompakt boyutlar, geniş iç hacim

Uzunluğu 4.634 mm, genişliği 1.834 mm ve yüksekliği 1.658 mm (tavan rayları ile 1.701 mm) olan 2020 Mercedes-Benz GLB, 2.829 mm ile diğer kompakt Mercedes-Benz modellerinden tam 10 cm daha fazla aks mesafesine sahip. Ön koltuklardaki baş mesafesi 1.035 mm ile bu sınıftaki en yüksek değeri sunarken, 967 mm arka koltuk diz mesafesi ile üst seviye bir oturma konforu sunuyor.

Beş koltuklu kullanımda 570 litre bagaj hacmi sunan GLB, arka koltukların katlanmasıyla 1.805 litreye kadar alan bulunduruyor. Arka koltuk sırtlıklarının eğiminin standart olarak ayarlanabiliyor olması bagaj hacmi esnekliği sağlarken, isteğe bağlı donanım olarak arka koltuk sırası manuel olarak ileri-geri kaydırılabiliyor; böylece ihtiyaç doğrultusunda arka koltukta diz mesafesi artırılabiliyor veya bagaj hacmi genişletilebiliyor. Arka koltuğun ileri-geri kaydırılması sayesinde bagaj hacmi toplamda 130 litreye kadar artırılabiliyor.

Yedi yolcuya kadar oturma imkanı

2020 GLB, Mercedes-Benz markasının yedi koltuklu oturma düzeni sunan ilk kompakt sınıf modeli. Diğer yedi koltuklu modellerde olduğu gibi üçüncü koltuk sırasında iki adet bağımsız koltuk kullanıma sunuluyor.

EASY-ENTRY kolay giriş sistemi sayesinde arka kapılardan üçüncü koltuk sırasına rahatlıkla erişim sağlanıyor.

Otomobilde altıncı ve yedinci koltuklar kullanılmadığı takdirde bagaj hacmini arttırmak üzere katlanarak 500 litrelik bagaj hacmi oluşturuyor.

Krom detaylarıyla kaliteli iç mekan tasarımı

İç mekanda sürücüyü tek parçadan oluşan bütünleşmiş bir ön konsol karşılıyor. Konsolu markanın diğer kompakt modellerinde de kullanılan tamamen dijital geniş ekranlı tasarım domine ediyor.