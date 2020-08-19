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    HaberlerOtomobil Haberleri Mercedes-Benz kamyonları testleri Aksaray’da yapıyor!
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    19.08.2020 - 15:33 |

    Mercedes-Benz kamyonları testleri Aksaray’da yapıyor!

    Mercedes-Benz yıldızı taşıyan kamyonların tüm dünyadaki tek yol testi onay merci olan Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi’nde; 2,5 milyon avroluk yatırım yapılan yeni Şaft Test Alanı hizmete alındı.

    Mercedes-Benz kamyonları testleri Aksaray’da yapıyor!

    İstanbul’daki Hoşdere AR-GE Merkezi’nin Kamyon Geliştirme Bölümü’nün 2015 yılında şaft tasarımında Küresel Yetkinlik Merkezi olmasının ardından, 2016 yılında bilgisayar destekli simülasyon sorumluluğu da Türkiye’ye verildi. 2020 yılında Küresel Test Yetkinlik Merkezi’nin Aksaray AR-GE Merkezi’ne kurulması sonucunda ise süreçte hem bütünsellik sağlandı hem de verimlilik artırıldı. Yapılan bu yeni yatırım sonucunda dünyadaki tüm Mercedes-Benz fabrikalarında üretilen kamyonlara takılacak şaftların ömür ve dayanım testleri tamamen Türkiye’de gerçekleştirilmeye başlandı.

    Şaftlar gerçek yol şartlarında test ediliyor

    9 ayda inşa edilen ve 360 metrekare üzerinde kurulu olan Şaft Test Alanı’nda biri ömür, diğeri dayanım olmak üzere iki adet yüksek kapasiteli test standı bulunuyor. Çamur, nem gibi çevresel koşulların da oluşturulabildiği ömür testi standında 4 şaft aynı anda test ediliyor ve ağır koşullardaki dayanımları gözlemleniyor. Araç testlerinden elde edilen gerçek yol verileri kullanılarak; şaftların değişken tork, hız ve açı altındaki performansları ölçülüyor. Aksaray AR-GE Merkezi’nde kurulan ömür test standı, Daimler Truck AG bünyesinde gerçek yol şartları altında testlerin yapılabildiği tek merkez özelliğini taşıyor.

    Mühendislik ihracatına Aksaray katkısı

    Yeni kurulan Şaft Test Alanı ile Daimler Truck AG’nin dünyadaki tüm Mercedes-Benz fabrikalarında üretilen kamyonlarına takılan şaftlar, Aksaray AR-GE Merkezi’nin sorumluluğunda test ediliyor. Şaft Test Alanı yatırımı; Türkiye’nin küresel pazarlar karşısındaki mühendislik ihracat kapasitesine katkıda bulunurken, Daimler Truck AG üst yönetiminin Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi’ne olan güvenini bir kez daha kanıtlıyor.

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